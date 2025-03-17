韓國家庭負債排名世界第二……首爾房價因過急解除“土地許可制”而動蕩. March. 17, 2025 08:21. . 首爾房價出現了不尋常的跡象。上漲趨勢沖出江南地區，正在擴散到非人氣地區。貸款利率也呈下降趨勢，甚至有人擔心會不會再次點燃“挖空心思借錢”之火。這種情況下，國際機構調查結果顯示，從經濟規模來看，韓國家庭負債位居世界第二。如果房價上漲導致貸款增加，貸款增加再次導致房價上漲，形成“惡性循環”，家庭負債很有可能成為威脅韓國經濟穩定的“定時炸彈”。 國際金融協會最新報告顯示，去年第四季度韓國家庭負債與國內生產總值的比率為91.7%，在38個國家中位居第二。這一數值遠超世界平均水平（60.3%）。比韓國比率高的國家只有加拿大（100.6%）。韓國家庭債務去年底達到1927.3萬億韓元，即將進入2000萬億韓元時代。金融圈全體家庭貸款余額今年年初小幅減少，上個月又增至1672萬億韓元，一個月裏增加超過4萬億韓元。這是因為，貸款利率下降，銀行年初又解除貸款限制，再加上又是搬家季節。 特別是首爾市一個月前在土地交易許可區域解除了“蠶室、三成、大峙、清潭洞”291個公寓園區後，首爾房價一齊回歸上升趨勢，家庭負債急劇上升的可能性也越來越大。“蠶三大清”公寓價格上漲3.7%，江南三區公寓的上漲率創下7年來最高值。房價弱勢地區“蘆原、道峰、江北”和“衿川、冠嶽、九老”等江北地區的房價也開始上漲。首爾公寓的交易量也創下6個月以來的最高值。從出現首爾市今年1月積極討論解除土地許可制的說法起，就有人指出會刺激房價，但首爾市表示“重新指定即可”，強行推進。有人指出，考慮到房地產市場過熱給整個經濟帶來的負面影響，這是操之過急、不當回事的政策判斷。 如果房價上漲，將刺激無住宅者的不安心理，使家庭債務進一步增加，內需恢復也將變得困難。隨著內需不振的長期化，去年全國17個市道的零售額都減少了。如果出口和內需都不如意，經濟停滯的憂慮也會增大。不能用不成熟的政策刺激房價，甚至增加家庭債務。

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