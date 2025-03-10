回應特朗普核武發言？朝鮮首次公開“正在建造搭載導彈的核動力潛艇”. March. 10, 2025 08:03. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮（北韓）首次公開了戰略核潛艇（SSBN）的建造現場。裝載攜帶核彈頭的潛射彈道導彈（SLBM），並通過核動力可長期潛航的SSBN被稱為“最終核武器”。 分析認為，朝鮮此舉意在針對將於10日開始的韓美“自由護盾（FS）”聯合軍演和美國特朗普政府，展示對美核武力升級已接近終點。韓美當局正在關註朝鮮作為派兵代價，從俄羅斯處得到小型核反應堆等SSBN的核心技術的可能性。 《朝鮮中央通訊社》等朝鮮媒體8日報道說，國務委員會委員長金正恩現場指導了重要造船廠的艦船建造工作。金委員長還表示，已經掌握了根據第8次黨代會決定推進的“核動力戰略導彈潛水艇”的建造情況，並公開了建造現場和船體照片。核動力戰略導彈潛水艇意味著SSBN。 朝鮮在2021年初的第八次黨代會上提出了建設SSBN的目標，將其作為“國防力量發展五大核心任務”之壹。此後雖然幾次表示正在進行建造工作，但暴露建造現場尚屬首次。朝鮮方面沒有透露金委員長視察的地點和時間。有人提出，“朝鮮版SSBN”的建造地點有可能是鹹鏡南道新浦造船廠或其他造船廠。 金委員長表示：“共和國的海上防衛力量將徹底動用在認為必要的任意水域上，沒有特別限制水域。”朝鮮的SSBN威脅很大，有可能接近美國領海進行核打擊作業。金委員長還參觀了與俄羅斯護衛艦相似形態的兩艘新型驅逐艦的建造現場。 韓國軍方消息人士表示：“據推測，這是去年年底公開的‘朝鮮版宙斯盾驅逐艦’，目前正在清津和南浦造船廠分別建造。”

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