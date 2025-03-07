充滿傑米的社會裏不會出現“英才瞬間”. March. 07, 2025 07:45. . 看到4歲的傑米數零食的樣子，媽媽李素丹抱著“這是英才瞬間”的想法報了數學補習班。接到英語學院外教打來的傑米排便訓練成功的電話後，李某高興地取消了排便訓練課外輔導。就這樣“保住壹個家教”的素丹開始了解踢毽子的家教。因為不知道電視劇《魷魚遊戲2》中出現的踢毽子什麽時候就會進行學校成績評價。 這是上個月在SNS上公開的點擊量超過700萬次的笑星李秀智的又名“刺猬媽媽”視頻。諷刺以江南媽媽為代表的父母過度進行早期教育的該視頻連續幾周成為話題，引發了多種爭論。 雖然也有過分醜化父母的壹面，但從周圍接觸的事例來看，絕對不能認為視頻內容過於誇張。熟人是住在世宗市的公務員，只有孩子是在首爾娘家撫養的。這是為了送到首爾著名的英語幼兒園（嬰幼兒英語課外輔導機構）。也有很多熟人為了進入好的補習班，讓四五歲的孩子準備“等級測試”。這就是所謂的“四歲考試”。 為了早期發現和培養孩子的才能，早期教育本身並不是壞事。問題是，現在韓國的早期教育與孩子的才能無關，偏重於入學考試或特定職業群的“早期學習”。沒有家長會為了把孩子培養成英語學者或英語小說家而送去英語幼兒園。大部分人都希望早學的英語能對入學考試或就業有所幫助。去年醫科大學增員的消息傳出後，學院街出現了很多先行學習班，這也是同樣的道理。 集中在特定大學、職業群的早期學習正在降低真正需要人才的未來動力產業的人才競爭力。 期待經過入學考試用背誦、註入式教育鍛煉的孩子們投身到需要挑戰精神、創意性等的新領域，這是天方夜譚。史蒂夫•喬布斯、埃隆•馬斯克、黃仁勛等引領革新的世界級企業家中，沒有人走早期教育道路取得成功。最近掀起旋風的中國生成型AI“DeepSeek”的年輕職員們也是沉迷於各自想要的學習，自行開拓未知領域的研究者。 但是能只責怪父母嗎？沒有人會阻止我的孩子成為馬克•紮克伯格或羅福莉（DeepSeek開發者）。問題在於，韓國很難出現紮克伯格或羅福莉。學校評價系統未能正確評價這些學生，高考高喊改革口號十幾年來壹直原地踏步。創業失敗導致個人破產，很難東山再起，從“TADA”失敗中可以看出，社會和政治阻礙革新的事例也不少。 經歷過這種情況或親眼目睹的父母只能做出安全的選擇。成為第二個李素丹，讓孩子早早地坐上通往穩定專業、名牌大學的火車。這就是為什麽對於過度的早期教育，很難只責怪父母的原因。 可以確定的是，充滿四歲考試傑米們的社會不會出現“英才瞬間”。在觀看模仿視頻指責“江南媽媽們是問題”之前，只希望政府當局者能考慮為什麽她們只能做出這樣的選擇。

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