“怪物前鋒”哈蘭德連續3個英超賽季攻入20球. February. 28, 2025 08:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “怪物前鋒”埃爾林•哈蘭德（曼城）在英格蘭足球超級聯賽（EPL）上連續三個賽季攻入20球。 27日，在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的與托特納姆熱刺隊的2024~2025賽季英超聯賽第27輪客場比賽中，哈蘭德攻入制勝壹球，幫助曼城隊以1比0獲勝。三天前以0比2負於聯賽領頭羊利物浦隊（積67分）的曼城隊憑借當天的勝利成功扭轉了局面。本場過後曼城隊積47分（14勝5平8負），排名升至積分榜第4位，有望進軍下個賽季的歐洲冠軍聯盟（UEFA）冠軍聯賽。未能取得聯賽4連勝的托特納姆熱刺隊僅排在第13位（積33分）。 上半場第12分鐘，哈蘭德在禁區內左腳射門破門。連續三個賽季挑戰英超射手王的哈蘭德，將自己與射手榜領頭羊穆罕默德•薩拉赫（利物浦•25球）之間的差距縮小到了5球。哈蘭德在首次參加英超聯賽的2022~2023賽季（36球）和2023~2024賽季（27球）連續獲得最佳射手王，帶領曼城隊奪冠。 托特納姆熱刺隊當天以55%的控球率嘗試了11次射門，但因臨門壹腳能力不足未能得分。托特納姆熱刺隊隊長孫興慜在下半場第22分鐘替換上場，並取得壹次有效射門等活躍表現，但未能提高攻擊點（進球或助攻）。

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