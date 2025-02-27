尹錫悅的最後陳述留下“分裂的3月”的導火索. February. 27, 2025 08:07. by 黃亨俊記者、尹多彬記者、崔慧玲記者 constant25@donga.com、empty@donga.com、herstory@donga.com. 隨著尹錫悅總統在彈劾案審判的最後陳述中拒絕發出服從憲法法院裁決和國民團結的信息，國民分裂將進一步加劇。因為他把宣布12月3日緊急戒嚴的責任歸咎於“巨大在野黨”，並把彈劾自己的企圖定性為“內亂陰謀”。有分析認為，在預計將於3月中旬進行的憲法法院彈劾案宣判中，駁回和贊成，不管是做出哪一種決定，圍繞贊成和反對彈劾尹錫悅總統的矛盾都有可能爆發。有人批評稱，尹錫悅的最後陳述成了走向“分裂的3月”的導火索。 尹錫悅前天（25日）在憲法法院最後一場辯論的最後陳述中表示：“巨大在野黨和內亂陰謀勢力惡意利用（歷史上對戒嚴的）心理創傷來煽動國民……如果我重返工作崗位，將首先使‘87體制’合乎我們的身體，推進修憲和政治改革，把國家傳給下一代。”他以法院駁回彈劾案為前提，表明了縮短任期、推進修憲的意向等，著手團結支持層。分析認為，即使憲法法院贊成彈劾，尹錫悅針對支持層的獄中政治也會持續下去。 國民力量黨緊急對策委員會委員長權寧世26日表示：“我認為最後的辯論非常積極，對國民具有號召力。希望（駁回彈劾）能夠成功。”相反，共同民主黨代表李在明則針鋒相對地表示：“全體國民都知道的事實，即使想只手遮天，也是有分寸的。很快就會醒悟，就算用這種方式歪曲事實，事情的本質也不會改變。” 由於尹錫悅的最後陳述，政界贊成和反對彈劾的矛盾達到高潮，“柏油路民心”的沖突也出現了激化的跡象。3月1日，首爾市光化門等全國各地將迎來三一節，舉行反對彈劾和贊成彈劾的集會。共同民主黨等“在野五黨”參與的“結束內亂守護民主憲政的新大韓民國圓桌會議”也將在光化門舉行共同集會，敦促罷免尹錫悅總統。在集會上，預計李在明等將親自進行演講。保守團體也預告了國家緊急祈禱會等集會。 建國大學法學專門研究生院名譽教授韓相熙（音）批判稱：“（尹總統）一貫進行徹底的辯解，表示所有責任都在在野黨，自己則是堂堂正正的。這一方面說的是有可能不服從憲法法院的裁決，另一方面也是在向自己的支持者傳遞一定的信息。”

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