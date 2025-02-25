“最終辯論，是尹錫悅接受憲法法院決定、就戒嚴表示道歉的最後機會”. February. 25, 2025 08:01. by 黃亨俊記者、金自炫記者、呂根鎬記者 constant25@donga.com、zion37@donga.com、yeoroot@donga.com. 尹錫悅總統25日將在憲法法院舉行的最後辯論期間，就彈劾案審判作最後陳述。現任總統親自到憲法法院陳述最後意見，這在憲政史上尚屬首次。有人指出，如果憲法法院贊成彈劾，對於尹錫悅而言這可能是最後一次公開演講，因此有必要就緊急戒嚴事態進行真誠的道歉、發出國民團結的信息。 據法律界24日透露，目前被關押在首爾拘留所的尹錫悅親自準備了最後陳述，並進入了最後的審稿階段。尹錫悅方面代理人表示：“（總統）在親自準備想說的話，代理人團沒有參與。”有人提出講稿有可能包括縮短任期的修憲案，但尹錫悅方面表示，“尹總統聽取各種意見後，正在深思。‘修憲縮短任期’不是總統的意思”，劃清了界限。與尹錫悅不同，盧武鉉、樸槿惠前總統在彈劾案審判當時沒有親自出席憲法法院，在最後辯論時也是由律師代讀意見書。 第11次辯論將從25日下午2時開始，被申請人尹錫悅和國會彈劾委員、國會法制司法委員長鄭清來的最終陳述將不受時間限制。國會方面和尹錫悅方面的代理人團依次對彈劾理由進行2個小時的綜合辯論，之後，鄭清來在先、尹錫悅在後，將分別進行最後陳述。 預計國會方面將再次主張，尹錫悅宣布緊急戒嚴的行為無論是程序上還是實體上，都屬於重大違反憲法的行為，因此有必要立即罷免。尹錫悅則將表示，在野黨彈劾國務委員、削減預算等實際上相當於“國家緊急狀態”，主張戒嚴的正當性。 有人擔心，如果尹錫悅直到最後陳述還質疑憲法法院的審判，只在意向強硬支持層傳達信息，國民矛盾將進一步激化。韓神大學名譽教授尹平重表示：“無論結果如何，作為大韓民國的總統，都應該以完全接受的內容，發自內心地呼籲支持層團結起來。”

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