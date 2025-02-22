前聯合參謀本部戒嚴課長：“沒有看到總統簽名的布告”. February. 22, 2025 07:18. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 在國會21日舉行的“查明尹錫悅政府宣布緊急戒嚴內亂嫌疑真相的國政調查特別委員會”第四次聽證會上，相關人士作證稱，12月3日緊急戒嚴當時發布的戒嚴布告在制定過程中存在程序上的缺陷。 前聯合參謀本部戒嚴課長權永煥（音，大校）當天在國會上表示：“制作布告必須要有總統簽名的宣布戒嚴文件，所以必須要有公告。我當時作為聯合參謀本部戒嚴課長前往支援工作，但沒有看到署了名的戒嚴布告令一號（公告）。這是事實。” 根據聯合參謀本部戒嚴實務便覽的“戒嚴措施文案處理程序”等，聯合參謀本部戒嚴課從國防部拿到有總統簽名的公告，得到法務處等相關部門的協助後，經過戒嚴司令官的批準，再得到總統的批準，才能進行公告。據權永煥透露，宣布緊急戒嚴時沒有遵守上述事前程序。他說：“沒有看到簽了名的布告（公告），戒嚴即將結束的時候，在其他地方見過沒有簽名的復印件。” 有證言稱，前首都防衛司令官李鎮雨為了向國會投入戒嚴部隊，多次要求指引道路。國防部國會合作團長梁在應（音）表示：“共接到了首都防衛司令官的8次電話。他一直在說，請給部隊帶路。”梁在應說：“我一再以有困難為主旨進行了回復。我當時覺得有問題，那不是可以協助的情況。”

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