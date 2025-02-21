企業連續36個月對經濟前景悲觀. February. 21, 2025 07:50. by 韓在熙記者 hee@donga.com. 據調查，韓國企業連續3年對經濟展望持否定態度。韓國經濟人協會20日表示，以銷售額為準的600強企業為對象，對3月份企業景氣指數（BSI）的預測值進行了調查，結果顯示為90.8。 BSI預測值是每月調查的結果，如果高於標準值100，就意味著與前一個月相比，景氣前景是肯定的；如果低於100，可視為景氣將惡化。國內BSI預測值自2022年4月（99.1）跌破100後，連續36個月低於標準值。如果按季度計算BSI，今年第一季度（1月-3月）的預測值僅為87.5。以第一季度為準，這是自2009年全球金融危機（64.7）以來的最低值。 如果按行業分類來看3月份的BSI預測值，制造業為95.1，非制造業為86.3。在制造業方面，預計美國特朗普第二屆政府加征關稅的金屬和金屬加工產品（89.7）、汽車和機械運輸設備（88.2）等行業出現了很多負面預測。特別是包括鋼鐵在內的金屬和金屬加工產品領域，自去年6月以來連續10個月低於標準值。 在非制造業中，信息通信（66.7）、電力煤氣自來水（70.6）、運輸和倉儲（73.9）等行業中持否定態度的企業較多。正在經歷經濟蕭條的建設（81.0）連續2年零6個月低於標準值。

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