ROSÉ穿的彪馬運動鞋“Speedcat”大賣…“韓文化-時尚影響力巨大”. February. 21, 2025 07:50. by 李敏娥記者 omg@donga.com. “繼美國洛杉磯（LA）、英國倫敦之後，彪馬的第三個全球娛樂總部去年落戶首爾。海外各國的代表理事（CEO）也對總部設在首爾沒有異議。在世界服裝產業中，韓國的文化影響力已經擴大到了任何人都無法否認的程度。” 本月6日，在首爾中區彪馬韓國總公司見到的彪馬韓國代表李娜英（53歲）對全球運動品牌彪馬眼中的韓國市場做出了上述表示。李代表在2022年就任彪馬韓國代表理事，結束3年的任期，今年成功連任。她是從歐萊雅韓國開始，在銳步、阿迪達斯等積累了15年以上經驗的體育品牌營銷專家。 在與全世界彪馬CEO溝通的過程中，她感受到的是變化的韓國文化地位和對時尚業界的影響力。彪馬全球娛樂首爾本部擔當的宣傳大使是女子組合BLACKPINK的“ROSÉ（朴彩英）”。在世界人氣歌曲《公寓（APT.）》發售4個月前的去年6月，ROSÉ在李代表的強烈推薦下成為了彪馬品牌代言人。同年10月，她的新曲《公寓》在全世界音源排行榜上大獲成功。隨著ROSÉ的人氣高漲，其作為代言人活動時穿的彪馬運動鞋“Speedcat”、“Palermo”也同時受到關註。 李代表表示：“如果說美國等西方流行歌星對韓國文化產生影響是過去10年的歷史，那麽今後10年是韓國流行歌星對西方產生影響力的時代”，“K-POP在歐洲10多歲青少年中人氣很高，他們成年後，在時尚等多種產業中，韓國市場的重要性將更加突出。” ROSÉ成為宣傳大使後插上翅膀的Speedcat運動鞋於1998年發售。作為“過去的單品”被遺忘了壹段時間。植根於壹級方程式賽車手們的防火鞋的Speedcat是2000年代引領彪馬全盛時期的代表性運動鞋。Speedcat的復活使彪馬韓國去年的銷售增長率達到了兩位數。 Speedcat OG Sparco”和“Speedcat LS”在正式網上商城上市後40分鐘，在時尚電商平臺Musinsa上市15分鐘早早售罄。新世界百貨商店江南店、Starfield水原店等主要據點線下賣場從開業前開始就出現了排隊等候的“open run”人群。關註韓國Speedcat熱潮的彪馬全球決定今年在全球賣場銷售Speedcat，並將其選定為今年的核心活動。 彪馬韓國今年的話題是“奔跑（Running）”。彪馬韓國將正式贊助今年迎來第23屆（10月12日舉辦）、由東亞日報•首爾市共同主辦的“首爾賽跑大會（SEOUL RACE）”。李代表表示：“今年將全身心投入到跑步中。”她表示：尤塞恩•博爾特退役之前壹直穿的跑鞋是彪馬產品”，“相信能提供快速且舒適的走行感的‘Nitro’跑鞋的技術力，從去年開始進行了很多投資。”

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