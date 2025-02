BOYNEXTDOOR“(日語)我愛妳”→“I want you”…為何換歌詞. February. 21, 2025 07:49. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “只有今天I love you。我想妳。說我愛妳。” 6人男子組合BOYNEXTDOOR上個月出演某地面波音樂節目時這樣演唱了數碼單曲《只有今天I LOVE YOU》。原來這首歌的歌詞有點不壹樣。之前的歌詞中沒有英語“I want you”,而是日語“我愛妳”。 這首歌以現實的歌詞和輕快的旋律描繪了離別後的痛苦,受到了很多人的喜愛,也有不少人好奇“歌詞改變的理由”。《只有今天I LOVE YOU》在韓國蘋果音樂《今日之TOP》排行榜上連續34天位居榜首,在Melon周排行榜(2月3日至9日)位居第8位等,是造就了BOYNEXTDOOR的“Career High(生涯新高)”的歌曲。 經紀公司KOZ娛樂表示,更換歌詞是因為電視臺的審議。經紀公司方面表示:“申請了日語歌詞的審議,結果被判定為‘不合格’,所以改成了英語,重新加入了歌詞。”相關電視臺方面表示:“沒有特別的日語限制規定。BOYNEXTDOOR方面以英文歌詞接受了審議。”另壹位地面波電視臺相關人士解釋說:“除了影響韓國正確語言生活的情況外,不會因為是日語歌詞就無條件限制。” 那麽現在地面波廣播的日語限制消失了嗎?對日本大眾文化的壹攬子限制在前總統金大中政府時期的2004年1月消失。但是,韓國歌曲使用“日語”多少還是有些模棱兩可。某電視臺相關人士表示:“部分節目仍然無法播放日語歌曲。據我所知,這是考慮到‘反日情緒’的制作人的斟酌。”《只有今天I LOVE YOU》每個電視臺的歌詞不同,與其說是審議本身的標準,不如說是各電視臺的選擇問題。 大眾音樂評論家林熙允(音)表示:“韓國文化的地位與以前相比不可同日而語了,在這種情況下,沒有必要限制特定語言。”

