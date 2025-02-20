“微笑跳高運動員”禹相赫今年連續兩場大賽奪冠. February. 20, 2025 07:55. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “微笑跳高運動員”禹相赫（29歲•龍仁市廳）在本賽季連續兩場大賽中奪冠。 19日，禹相赫在斯洛伐克萬斯卡維斯特裏察舉行的2025世界田徑聯合會（WA）室內巡回跳高大賽上，以2米28的成績登上了冠軍寶座。禹相赫繼9日在捷克胡斯托佩切大賽上以2米31的成績奪冠後，今年第二次參加國際大賽，再次站在了最高領獎臺。 禹相赫當天壹次試跳均輕松越過了2米16、2米21、2米25、2米28的高度。由於路易斯•薩亞斯（古巴）未能越過2米28的高度，禹相赫僅以4次跳躍就獲得了冠軍。確定第三次在該賽事中奪冠的禹相赫挑戰了2米32的高度，但三次都以失敗告終。如果禹相赫越過2米32，就可以創造本賽季男子跳高單獨第壹名的記錄。截至19日，本賽季最好成績為2米31，由禹相赫、斯蒂凡諾•索蒂萊（意大利）、約納坦•卡皮托爾尼克（以色列）三人並列保持。 韓國男子跳高招牌明星禹相赫在去年的巴黎奧運會上只獲得了第7名。但是今年從賽季初期開始，他在國際大賽上接連取得好成績，提高了人們對他時隔3年再次獲得世界室內錦標賽冠軍的期待感。今年的世界室內錦標賽將於下月21日至23日在中國南京舉行。禹相赫將於9月13日至21日在日本東京舉行的世界室外錦標賽上首次挑戰冠軍。 禹相赫當天通過大韓田徑聯盟發表感想說，“今年第二場室內巡回賽以好的結果收尾，心情很好，但在成績方面留下了遺憾。我會努力在世界室內錦標賽上不留下遺憾。”

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