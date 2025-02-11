針對預謀沖闖憲法法院……韓國警方對法官進行實彈警衛. February. 11, 2025 07:48. by 崔元永記者 o0@donga.com. 警方正在網絡社區對部分用戶预謀沖闖憲法法院的20條帖子和回帖展開內部調查。為了應對威脅，正在對尹錫悅總統彈劾案進行審理的憲法法院法官們部署了配備實彈等裝備的警衛組。 首爾警察廳人士10日在首爾鐘路區首爾警察廳舉行的例行記者會上表示：“正在對威脅憲法法院的20件帖子和回帖進行立案前調查。”相關事件由首爾廳網絡調查組全權負責。 據悉，在網絡社區DCinside美國政治畫廊上傳的相關文章中，包含了對憲法法院進行實地考察，並事先謀劃暴力騷亂行為的內容。除了憲法法院的內部平面圖，還出現了“很容易翻越憲法院的圍墻”“讓我們一起殺人吧”等煽動沖闖憲法法院的文章。憲法法院作為主要的國家保安設施，沒有向大眾公開建築物的圖紙。警方計劃確認公告欄上的平面圖是否是實際憲法法院建築物的圖紙。警方要求相關網絡社區保全帖子，並適用威脅嫌疑，正在追查上傳者。 警方還出面保護憲法法官的人身安全。警察廳根據憲法法院的要求，從去年底開始對除代理憲法法院院長文炯培以外的其余7名法官組建個別警衛組，實行“三級警衛”。文炯培從去年10月起接受“二級警衛”。警察警衛對象分為適用於總統等的一級、適用於憲法法院院長等的二級、警察廳長認為必要的三級等。警衛是從法官上班到下班，之後由住宅管轄警察署進行聯合巡查等。

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