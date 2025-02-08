介入“大鯨項目”的“政務影響”……要通過監查徹底查明真相. February. 08, 2025 07:34. . 隨著“大鯨項目”（東海氣田開發項目）在第一次鉆探後事實上以失敗告終，圍繞責任論的攻防戰愈演愈烈。特別是產業通商資源部高層負責人在發表鉆探結果的過程中提到了“政務影響”，對相關真相和經緯的查明是不可避免的。去年4月10日議會選舉失敗後，迫切需要反轉籌碼的尹錫悅總統為了扭轉局面，將不確定性較大的事業包裝成玫瑰色，單方面推進的疑惑越來越大。 據悉，產業部和韓國石油公社等在去年2月還推測“大鯨項目”的價值為11萬億韓元左右，並存在較大的慎重論。但4個月後，尹錫悅總統親自發表時，就擴大到了“最多140億桶”“三星電子股價總額的5倍”（約2200萬億韓元）。這是產業部高層相關人士提及“意料外的政務影響介入”“因為政務因素，負擔很大”等的背景。有必要查明總統室是不是不顧主管部門的意見強行推進項目。尹錫悅總統當時表示，“經過了知名研究機構和專家的檢驗”，這方面的信息也應該緊接著公開。 主張“大鯨潛力”的美國技術評價企業ACT-GEO的真相也令人捉摸不透。其總公司地址是普通家庭，還被曝甚至有過因拖欠稅金而被停止法人資格的經歷。但繼“大鯨”之後，又獲得了被稱“魔鬼鯊魚”的另一個天然氣田事業的評價勞務。因此有人質疑稱，實際上是不是給了虧損企業特惠。 資源開發事業最少需要幾年到幾十年，成功的可能性極低。但是，比起科學、經濟判斷，更註重政務判斷是浪費巨額預算、欺騙國民的事情。必須通過監查，徹底查明“大鯨項目”的推進過程，如果查到錯誤，一定要嚴肅追責。

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