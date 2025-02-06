梁文鋒有而我們沒有的東西. February. 06, 2025 07:52. . 上周，“深度沖擊”振動了全球股市。“深度求索（DeepSeek）”以開放源代碼為基礎，減少95%的投資費用，在主要基準測試（性能測試）中超越聊天GPT。對於它的出現，西方世界自稱是“人造衛星時刻”，掩飾不住受到的沖擊。 引領深度求索走向成功的首席執行官梁文鋒也備受關註。去年11月，當地專門媒體《中國訪談》刊登了與梁文鋒的長篇訪談。訪談中包括了梁文鋒在引起世界關註之前的想法和抱負。通過一些話語，可以回顧梁文鋒身上有而我們沒有的一些東西。 “我們大部分都是剛從名牌大學畢業或正在攻讀博士課程的年輕人。”眾所周知，深度求索的150名左右職員中，二三十歲的人占據主流。大部分是沒有職業經歷的新職員。對於這種招聘理念，梁文鋒解釋說，這是因為有現成經驗的人，會按照既定的路線去思考。 相反，由於長期的勞動僵硬和人力積壓，連新錄用都取消，是韓國企業的現狀。《東亞日報》以四大集團的可持續經營報告為基礎，分析了職員年齡層，結果顯示三星電子職員中20歲以下的比重在2023年首次降至30%以下。剩下的集團代表子公司也已經低於30%。相比創意和革新，對維持眼前組織的經歷招聘的依賴度越來越高。 “最吸引最優秀人才的，是攻克世界上最難的課題。”與梁文鋒一起受到關註的，是中國本土科學人才。不僅是數學天才梁文鋒本人，在深度求索開發中起到核心作用的30歲羅福莉、北京月之暗面科技有限公司（Moonshot AI）的楊植麟等中國理工科明星的持續流入和補償。而在韓國，由於理工科前途的不確定性，醫科大學的傾斜正在固定化，別說是培養科學人才的百年大計，連研發預算也在削減，人才環境一再變得淒涼。 “我們相信，中國應該成為貢獻者而不是搭便車者。”梁文鋒在2023年創立深度求索，提出了“打造人類水平的人工智能”的夢想。他還懷有遠大的抱負，要停止此前免票搭坐一直由西歐主導的尖端產業的便車，在本國完成根本性的技術革新。最終，超越物質補償的個人夢想成就了深度求索的“人工衛星時刻”。根據補償和待遇，從三星跳到SK，或者相反，或者換成海外企業的名片，只把“不亞於他人的年薪”當作唯一誘因，在韓國的職場文化中，這樣的夢想早已消失。 但是，我們也曾有過這樣的時期。創業者李海鎮、金範洙離開三星，開創了第一代信息技術風險神話。創業者金正宙（音）曾在寫字樓的小桌上書寫過韓國網絡遊戲的神話。現在梁文鋒身上有、我們沒有的東西，不是本來就沒有，而是某個瞬間我們失去了的東西。由於深度求索的沖擊，美國掌握的高費用人工智能產業格局開始出現明顯的裂痕。必須把它視為警鐘，當作恢復韓國企業家精神的火種和機會。

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