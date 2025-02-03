沒有同盟也沒有友邦的“史上最愚蠢貿易戰爭”和韓國. February. 03, 2025 09:05. . “來自特朗普的關稅炸彈”最終爆炸了。美國總統特朗普1日簽署行政命令，從美國東部時間4日午夜開始對加拿大和墨西哥征收25%的普遍關稅，對中國追加征收10%的普遍關稅。加拿大和墨西哥立即宣布對美國產品征收“報復關稅”，中國表示將向世界貿易組織起訴美國。美國《華爾街日報》在社論中評價說：“這是歷史上最愚蠢的貿易戰爭。” 美國此舉不僅對戰略競爭對手中國，而且也向鄰國同盟國投下了關稅炸彈，令人震驚。美國對歐盟也預告征收關稅等，戰線將擴大。在安保、經濟領域，美國的核心同盟和友邦韓國也很難擺脫射程圈。美國已經點名韓國家電產品、半導體等，正在關稅施壓。 從歷史上看，貿易戰的結果是沒有勝者的共同滅亡。1930年美國制定的《斯穆特-霍利關稅法》引發了各國上調關稅的競爭，使大蕭條進一步惡化。世界貿易減少了三分之一，世界經濟規模萎縮了15%。20世紀60年代美歐雞肉關稅戰、80年代美日貿易沖突、特朗普首屆政府時期美中貿易戰，都給全球經濟造成嚴重傷害，包括物價上漲、供應鏈受損、就業損失等。最大的受害者是全世界消費者。 貿易依賴度高的韓國必然會受到特別嚴重的打擊。由於此次關稅措施，預計在墨西哥設有北美生產基地的韓國大企業將遭受直接損失。如果今後關稅擴大到韓國產產品，根據目前韓美自貿協定適用零關稅的半導體、汽車等主要出口產品將在美國市場遭受直接打擊。如果因對華關稅導致中國出口放緩，韓國對中國的中間材料出口就會減少。對外經濟政策研究院預測，最壞的情況是，韓國出口最多將減少448億美元（約65萬億韓元）。 在關稅沖擊尚未到來的情況下，上個月韓國出口比一年前減少10.3%，時隔1年零4個月重新回到減少趨勢。在韓國經濟實力脆弱的情況下，貿易戰爭的沖擊可能會對韓國經濟造成致命傷。政府、國會、企業要徹底應對，齊心協力說服美國，進行國際合作等。現在不是埋頭於政治矛盾和政治鬥爭的時候。有可能吞噬韓國的巨大臺風即將來臨。

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