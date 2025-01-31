出生率時隔9年再次回升……還不能盡自拍手. January. 31, 2025 07:32. . 在中小企業上班的30多歲的A某在3年前結婚。在婚禮前夕見面時，他說：“不會生孩子。”理由是不想把錢和時間都花在養育孩子上。只想每個季節都兩個人壹起去旅行。但壹個月前左右，A某成為了壹個孩子的父親。當被問到“為什麽改變主意”時，他只是咧著嘴笑。再次詢問了包括父母工資在內的政府支援擴大是否產生了影響。“不是多給錢就能生孩子的。但是因為孩子有這樣那樣的好處，也確實減輕了負擔。” 時隔9年，出生率去年出現反彈已成定局。低生育高齡社會委員會副委員長周亨煥不久前預測：“去年的合計生育率將達到0.75名。”作為壹名女性壹生中預期生育的平均新生兒數，平均生育率自2015年以來壹直下降。2015年的生育率為1.24人，2023年降至0.72人。出生率恢復增長勢頭是壹件值得高興的事情。如果實際合計生育率達到0.75名，就等於反彈的速度比統計廳的推算更快。統計廳在《2022-2072年未來人口推算》中預測，生育率今年將降至0.65人（以中等推算為準），2026年起將再次上升。 但是0.7名左右的合計出生率仍是擔心國家消失的數字。維持現有人口所需的生育率為2.1名。出生率為0.7名，只要持續兩代，可以生兒育女的“父母”數量將減少到壹半以下。因為現在1000名父母生700個孩子，700名子女又生490個孩子。雖然根據死亡率、移民等，整體人口減少速度會有所不同，但還不足以保證國家的可持續性。 去年的出生率能否持續反彈也是未知數。有人指出，進入結婚適齡期後，可以成為父母的人口本身就暫時增加，因而產生了“錯覺”。到1982年為止，韓國的新生兒數曾超過80萬名，1990年降至60多萬名，從1991年到1995年，短暫回升到了70多萬名。這個時期出生的孩子今年已經30-34歲。2001年出生、今年24歲的人有56萬人，此後15年間每年新生兒數為40多萬人。 全國地方自治團體今年也計劃發放生育補貼。在京畿道高陽市，第壹個孩子出生時將給予100萬韓元，今年將投入78億韓元的預算；釜山市的釜山鎮區決定將原本發放給第二個和第三個孩子的生育祝賀金分別提高30萬韓元和40萬韓元。但也有不少人反駁說，現金性支援的效果不大。韓國地方稅研究院分析了2009-2021年政策的效果，結果顯示，如果發放100萬韓元生育獎金，合計生育率只會增加0.03名。有聲音稱，政府為了總管低生育政策而設立的部門也無法維持“工作與生活的均衡”。要想延續反彈趨勢，盤點韓國社會的工作文化本身更為重要。

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