坐著看的話劇,走著看的新鮮實驗. January. 23, 2025 07:46. by 金民 kimmin@donga.com. 16日(當地時間)去世的大衛•林奇的予人以活在電影裏的感覺的話劇《Sleep No More》、被評價為深刻探索人類本性和認同感的傑作的《傑克與海德》、獲得2023年美國托尼獎最佳女主角獎的女性單人劇《Prima Facie》……在海外受到好評並聚集人氣的戲劇今年將在韓國接連首演。 8月與韓國觀眾見面的《Sleep No More》不是觀眾坐在壹起,而是輾轉多個房間觀看的沈浸式話劇。以莎士比亞的《麥克白》為基本情節,由讓人聯想到阿爾弗雷德•希區柯克的電影《蝴蝶夢》和魔女審判的神秘而令人震驚的場面組成。 沒有臺詞,只用肢體語言和舞蹈傳達故事,在壹個空間裏不按順序展開,演員們在每個空間裏重復3次1小時長的相同演技。由戴著面具的觀眾跟著感興趣的角色觀看構成,每個觀眾都可以將同壹部話劇詮釋為不同的故事。 該劇2003年在英國倫敦首演後,從2011年開始在美國紐約百老匯長期演出10年以上。韓國公演將以紐約公演為基礎。在紐約,整個6層建築被用作舞臺,韓國將改造去年關閉的首爾中區大韓劇場建築,打造演出場。制作公司Miss Jackson的相關人士解釋說:“正在進行將以前的大韓劇場內部改造成酒店概念空間的工程”,“演出正在根據韓國情況進行修改。” 去年在英國愛丁堡首次亮相後,被評價為“將古典的沖擊性美以現代方式重新構成”的話劇《傑克與海德》也將從3月4日開始在首爾鐘路區大學路TOM2館首演。這是蘇格蘭劇作家加裏•麥克奈爾以守護原作小說《傑克博士與海德》的朋友“阿特森”的視角重新詮釋的單人劇。由李俊宇導演執導,演員崔貞媛、高勛貞、白成光、姜基柱出演。這是崔貞媛自2019年以後時隔6年再次出演話劇。該劇由Gleam Company制作。 將於8月在首爾中區忠武藝術中心開幕的《Prima Facie》是女性單人劇。該劇講述的是專門為性犯罪事件辯護的有能力的律師泰莎成為性暴力受害者後經歷的兩年歲月。有評價認為,壹名演員飾演包括泰莎在內的各種人物,將法庭電視劇和個人心理創傷相結合,傳達了強烈的信息。 該劇尖銳地指出了隨著泰莎從律師成為受害當事人,對變化的法律體系的看法、法庭系統的矛盾和受害者所經歷的困難。2019年在澳大利亞悉尼首演,2022年在倫敦西區、2023年在紐約演出。該劇還獲得了英國奧利維爾獎的“最佳新作”、“最佳女主角獎”等獎項。 獲得英國布克獎的原作和2013年李安導演執導的電影而廣為人知的話劇《少年派的奇幻漂流》也將於11月在韓國首演。這是壹部獲得2023年托尼獎三冠王的作品。

