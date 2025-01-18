光復80周年後仍被關押在靖國神社的“囚犯”們. January. 18, 2025 07:42. . 林茂雄、沈相鳳、石岡俊植、海本順玉、豐原光雄……這些都是太平洋戰爭時期1945年2月、3月在硫磺島戰鬥中犧牲的朝鮮人的名字。被日帝強征的這些人的死亡原因被記錄為“玉碎”。死亡當時大部分年齡是20歲出頭，也有18歲。被其他民族的侵略戰爭強壓和懷柔帶走後白白死掉的這些青年，是怎麽的心情呢？ 盡管韓國從日帝統治下解放已經80年，故人們仍然被捆綁在靖國神社。硫磺島上至少有200名朝鮮軍人和軍屬，死亡的137人後來都被供奉在靖國神社。生前把自己逼上絕路的“為了天皇而開心死去”的美名下，成了他們的一部分……如果真有魂靈，會接受嗎？ 強制動員受害者遺屬們為要求靖國神社撤回擅自合祀韓國人而提起的訴訟17日再次被駁回。得知該神社供奉有2萬多名韓國人的遺屬們於2001年和2007年向日本法院提出撤銷供奉的訴訟，但都被駁回。2013年由27名遺屬提起的第三次訴訟，當天也在日本最高法院最終敗訴。 遺屬們表示，“在供奉著侵略戰爭的精神支柱、侵略者的靖國神社內合祀我的父親和兄弟，只能是愚弄和侮辱”，要求撤回合祀。“哭喊著連兒子都被日本搶走的奶奶的樣子歷歷在目。為什麽把我父親當作為了日本、為了‘天皇’而死的人呢？”（被動員為陸軍軍屬而死在帕勞的李明九（音）的兒子李樂浩（音）“家人們還活得好好的，沒有告訴他們死訊，也不問問就把人合祀，這像話嗎？現在還是殖民地時代嗎？”（作為海軍軍屬被動員並在北太平洋死亡的董善洪的兒子董正南） 日本法院一直以“對他人的信仰行為應該寬容”為由駁回了請求。這是歷史的加害者要求受害者“寬容”。法院還表示，“不能認為合祀對象的名字沒有對外公布，名譽受到了損害”，這一次又作出了“國家提供戰亡者名單並不違法”的結論。這些都是避開核心、讓遺屬悲痛欲絕的話語。 日本方面連最起碼的一貫性都沒有。此前，日本法院接受了靖國神社關於合祀的朝鮮人“作為日本人死亡”的主張。但日本政府從未向“作為日本人遺屬”的韓國人發放過撫恤金。“西伯利亞俘虜”賠償金也把韓國人和臺灣人排除在外。在骨灰處理問題上，也聲稱“我不知道”予以回避。難道只有在他們自己喜歡的時候，韓國人才能成為日本人嗎？ 在侵略戰爭的核心——靖國神社合祀殖民地出身的死亡者，這表明日本仍然沒有與錯誤的過去斷絕關系。東京大學名譽教授高橋哲哉就他們被合祀一事表示：“他們是名為英靈的囚犯。”今年是韓日建交60周年。如果日本想向前邁一步，首先應該釋放他們。

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