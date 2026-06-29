“願爲強震盡微薄之力” 韓國社交媒體捐款認證湧現

“雖然國家遙遠，但聽聞災情嚴重便捐了款。金額不多，希望能有所幫助。”28歲的職場人金秀賢最近通過某在線募捐平台，向委內瑞拉強震災區捐出3萬韓元。由于連環強震造成大量災民，她希望能盡壹份力。金秀賢還將救助團體等的募捐鏈接分享給了周圍的朋友。近期，委內瑞拉接連發生7.2級和7.5級強震，遇難者已超過1400人。隨著災情不斷擴大，韓國民衆的自發捐款也在持續。21歲的大學生姜藝彬近日向募捐平台發起的“委內瑞拉強震緊急募捐”捐出2萬韓元。姜藝彬說：“突如其來的災難造成巨大損失，令人心痛。希望這能對遇難者安置和災民有所幫助。”社交媒體上，將國際救助團體的捐贈明細截圖上傳的“捐款認證帖”也接連不斷。帖文中還出現了“祈禱盡快完成善後”“就算是壹杯咖啡的錢也添上”“雖非巨款，但或能給孩子們帶去微小的幫助”等留言。專家分析稱，通過社交媒體進行的“捐款認證”文化，正逐漸成爲引導市民參與的新方式。延世大學社會福利學系教授姜哲熙（音）表示：“善行催生更多善行，形成良性循環。這已超越了展示自身善舉的層面，正擴展爲壹種帶動他人參與的新型社會文化。”另外，國際救助團體等也在持續開展針對委內瑞拉的緊急救助募捐。韓國政府也已決定通過國際機構提供500萬美元規模的人道主義援助。李秀研記者 lotus@donga.com