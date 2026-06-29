日本半導體企業鎧俠員工“發了95億韓元股票大財”

有分析認爲，日本最大存儲器製造商鎧俠（Kioxia）的員工們因半導體行業的良好勢頭，人均獲得了約10億日元（約95億韓元）以上的“股票大財”。據《日本經濟新聞》28日報道，鎧俠是2018年由美國投資公司貝恩資本主導的財團收購東芝存儲器後成立的，當時約有600名普通職員分得700萬股公司股份。鎧俠2024年12月在東京股市上市時，公開發行價格爲每股1455日元（約1.38萬韓元），但最近半導體市場的繁榮使鎧俠股價22日飆升至年中最高價11.27萬日元（約107萬韓元）。《日經新聞》分析說，假設職員沒有出售自己持有的股份，將尚未實現的全體評價利潤7780億日元（約7.4萬億韓元），除以職員人數，每人可獲得稅前約10億日元以上的行情差價。1987年發明NAND閃存的東芝，是20世紀80年代主導世界存儲器半導體市場的日本半導體產業的象徵性企業。但是，由於投資美國核電站失敗等原因，東芝在2016年會計年度虧損1萬億日元（約9.5萬億韓元），出售了存儲器事業部門。當時收購東芝存儲器、成立鎧俠的財團給普通職員也賦予大規模股票期權，一時成爲話題。《日經新聞》分析說：“這是爲了鼓舞在日本企業經營中發揮重要作用的部長、科長級人才的士氣而採取的戰略。”鎧俠總裁史黛西·史密斯也將根據業績聯動型股票補償制度獲得鉅額報酬。以2025年會計年度爲準，史密斯的工資爲44.31億日元（約423億韓元），比前一年增加近14倍。鎧俠是NAND閃存製造企業，在該領域繼三星電子和SK海力士之後，世界市場佔有率位居第三。本月12日市價總額超過44萬億日元（約418萬億韓元），超過日本代表性跨國企業豐田汽車，成爲東京股市市價總額第一位。黃仁贊 hic@donga.com