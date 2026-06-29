“第34位。”由洪明甫主教練率領的韓國足球隊，在本屆世界杯上遭遇曆史“最差成績單”。2026年美加墨世界杯小組賽于28日結束後，韓國隊在12個小組第三中排名第10，未能跻身排名前8的球隊之列，無緣32強淘汰賽。韓國隊25日在于南非隊進行的A組最後壹輪第三場比賽中以0比1告負，以1勝2負（積3分）的戰績滑落至小組第三。此後三天，球隊壹度寄望于其他球隊比賽結果帶來的“出線可能”，但當天在12個小組第三中最終排在第10位，確定遭淘汰。這是韓國隊自2018年俄羅斯世界杯後，時隔8年再度止步小組賽。韓國隊本屆賽事的目標是創下客場征戰世界杯的最佳戰績，即晉級八強。由于本屆世界杯參賽國從32個增至48個，通過小組賽原本看似並不困難。此前必須取得小組前兩名，而本屆即使獲得小組第三也有晉級機會。更何況，韓國隊在去年12月的抽簽中與墨西哥、捷克和南非同組，當時被評價爲“最佳簽位”。孫興慜（洛杉矶FC）、李剛仁（巴黎聖日耳曼）、金玟哉（拜仁慕尼黑）等效力歐洲主要聯賽的核心球員狀態良好，也沒有影響球隊實力的傷病球員。大賽備戰期間，球隊還獲得了曆來最高水平的支援。爲適應在高原城市墨西哥瓜達拉哈拉進行的第壹、二場比賽，球隊在開幕三周前便前往海拔相似的美國猶他州鹽湖城附近展開適應性訓練。在瓜達拉哈拉，基地距球場僅十多分鍾路程，將移動負擔降至最低。然而結果極爲慘淡。12日首戰以2比1戰勝捷克隊，勢頭有所提升，但19日對陣墨西哥隊時以0比1落敗。25日對陣南非隊，只需戰平即可憑小組第二身份晉級32強，卻在經曆壹場最糟糕的潰敗後，以0比1俯首稱臣。最終排名世界杯第34位的韓國隊，排名低于1998年法國世界杯（1平2負）時的第30位，創下曆史最低排名。1954年首次出戰世界杯的瑞士世界杯上，韓國隊雖以2負（積0分）、淨勝球-16的成績墊底，但當時決賽階段參賽隊只有16支。2014年巴西世界杯小組賽出局（1平2負，第27位）後曾主動辭職、時隔12年試圖挽回名譽的洪明甫主教練，無論剩余合同期限如何，都已不可避免地將再度辭職。李在明總統當天在X（原推特）上指出：“讓國民感到空虛的此次世界杯本線晉級失敗（指未能晉級32強），看來是組織與人事失敗所致。”李總統表示：“既然爲參加世界杯投入了大量國民血稅和國家支援力量，文體部應細致做好此次事件的確切情況調查、原因分析，並制定防範再次發生與改善的對策。”瓜達拉哈拉=金倍仲記者、尹多彬記者 wanted@donga.com、empty@donga.com