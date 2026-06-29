隨同黃仁勳來韓國的女兒：“感謝韓國警察的辛勞”

本月5日訪問韓國的英偉達首席執行官黃仁勳方面向當時負責管理人羣的首爾麻浦警察署治安情報科長（警正）劉鍾哲（音）轉交了一封感謝信。據警方28日透露，黃禹錫的長女、英偉達Omniverse和機器人產品營銷首席總監麥迪遜·黃（黃敏姍）在黃仁勳離開韓國的9日，通過電子郵件向劉鍾哲表示感謝。據悉，黃敏姍在信中提到：“雖然面對了意想不到的人羣，警察們還是幫助了我們。想對此表示感謝。”據悉，她還表示，“（黃仁勳）首席執行官真心感謝警方保護韓國大衆的安全。”此前，警方得悉，黃仁勳5日乘坐專機抵達金浦國際機場後，將在首爾地鐵2號線弘益大學入口站附近網吧會見職業玩家Faker（本名李相赫·30歲），隨之投入警力管理現場人羣。黃仁勳不是政府要人，本身沒有警察廳警衛規則規定的警衛水平，但考慮到名人訪問可能引發人羣事故，因此採取了相關措施。後來，黃仁勳在附近的五花肉烤肉店與SK集團會長崔泰源等進行“五花肉和燒酒”聚餐時，警方也在附近圍上路障，着手管理人羣。此後，黃仁勳還表示，“作爲二茬，想走去練歌廳”，但警方擔心發生安全事故，立即進行勸阻，並向他提及2022年10月29日梨泰院慘案，黃仁勳方面接受警方要求，活動以炸雞店結束。結束弘大日程後，英偉達方面對當時擔任現場指揮的劉鍾哲說，“發生了很多突發情況，非常感謝”，提議請他吃飯，但劉鍾哲方面回答說，“我們是公務員，不好接受請客”。英偉達方面又希望他提供電子郵件地址，他遞去了一張名片。劉鍾哲還透露：“英偉達韓國法人方面聯繫我說，‘已經發送了感謝電子郵件，請查收’。”他表示：“首爾警方有信心時刻保持安全，隨時歡迎您訪問首爾。”鄭敘永記者 cero@donga.com