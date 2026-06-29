“‘海嘯’是我們的英雄。”在近日遭遇7.2級和7.5級連環強震並蒙受巨大損失的委內瑞拉，壹只名爲“海嘯”的搜救犬正逐漸成爲希望的象征。這場強震發生于當地時間24日。27日，據當地媒體和社交媒體消息，“海嘯”是壹只擁有黑藍兩色異色瞳的邊境牧羊犬，曾專門接受在建築倒塌現場搜尋生還者的訓練。它在委內瑞拉首都加拉加斯壹處公寓坍塌現場，爲確定壹名被困于廢墟下的高齡幸存者位置發揮了決定性作用，並由此開始廣爲人知。當時，搜救隊根據“海嘯”判斷可能存在幸存者的地點停下腳步，並展開集中搜索，最終救出了這名幸存者。多家外媒評價稱，相關影像和媒體報道傳播開來，給委內瑞拉國民帶去了希望和慰藉。尤其引發熱議的是，“海嘯”原是壹只遭遺棄的犬只，還曾遭受前主人的虐待。被遺棄後，“海嘯”獲委內瑞拉搜救隊員豪爾赫•賓斯救助並接受了專業訓練，目前隸屬于壹支災難搜救隊（K-SAR ECID）。據悉，“海嘯”還曾投身2023年土耳其大地震和委內瑞拉山體滑坡的現場。在當地，不少人看到“海嘯”，便會想起1999年巴爾加斯慘案時的英雄犬“奧裏翁”。奧裏翁曾深受國民喜愛。當年，巴爾加斯地區因突降暴雨引發洪水和山體滑坡，造成逾1萬人遇難，而當時作爲伴侶犬的羅威納犬“奧裏翁”爲救援工作做出了巨大貢獻。“奧裏翁”當時發現了被掩埋在泥漿與廢墟之下或被急流卷走的人們。救援部門表示，在“奧裏翁”的幫助下，共救下37條生命。此後，“奧裏翁”獲委內瑞拉政府授予勳章，人們還爲其樹立了銅像。據悉，部分委內瑞拉國民已將“海嘯”稱爲“第二個奧裏翁”。吳承俊記者 ohmygod@donga.com