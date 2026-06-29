足協“密室+獨斷”令韓國隊無緣“32強”

韓國國家足球隊無緣2026美加墨世界盃小組賽32強。對陣南非失利後，韓國代表隊的命運先是繫於其他小組賽結果，後來隨着28日剛果隊戰勝烏茲別克斯坦隊，韓國隊最終確定被淘汰出局。考慮到在本屆世界盃參賽國家隊擴大至48支，而擴軍前僅有32支球隊參賽，以以往標準來看，無異於韓國連世界盃決賽圈都沒有打進。很多人評價說，本屆世界盃韓國隊是歷屆最強戰鬥力。孫興慜、李剛仁、金玟哉等大部分主力球員都是海外頂級聯賽的球員。大部分人認爲，對陣運氣也很有利，可以順利進入32強。但在與被認爲是弱旅的南非隊的比賽中，沒有一次犀利的進攻，最終以0比1敗北。這隻能看作是主教練洪明甫未能發揮世界級選手能力的戰略戰術失敗。洪明甫在第三次比賽後的記者見面會上表示，“爲什麼會出現這樣的競技狀態，我也很慌張”，表現出不負責任的態度。洪明甫從任命過程起就因公正性問題而頗多爭議。大韓足球協會選任國家隊主教練，應經過戰力強化委員會推薦主教練和理事會批准程序，但兩年前文化體育觀光部的調查結果顯示，這一過程是一團糟。沒有主教練推薦權限的技術理事在鄭夢奎會長的指示下面試洪明甫後，將其內定爲主教練，理事會的批准則是在事後走了個形式。此前因居家辦公等爭議而下臺的前主教練尤爾根·克林斯曼，其任命也是鄭夢奎會長獨斷決定，使正常的選拔程序形同虛設。因這一事件，文化體育觀光部要求足協對鄭夢奎予以重罰，解說委員朴智星等專家們也發出“韓國足球的根基正在動搖”的警告。但是鄭夢奎去年仍第四次連任會長，韓國足球界的內部自我淨化功能已經出現故障。足球協會對外部批評充耳不聞，其“密室行政”令足球界人士之間瀰漫着無力感。在本屆世界盃之前舉行的熱身賽上，也與過去不同，觀衆席多次出現大面積空座。這種背景下，韓國隊接連失利、無緣32強，可能會進一步加深大衆的冷笑和漠不關心。考慮到國家隊的人氣事關整個足球界的生態界，不能不說這是韓國足球的嚴重危機。