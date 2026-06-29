“和小明（演員孔明）連腳趾都互相放進對方嘴裏又拿出來過，所以變得更親近了，感覺真像親弟弟壹樣。”19日上線的奈飛電影《丈夫們》中，出現了被犯罪組織抓住、雙手被綁並關在冷凍倉庫裏的兩個男人，互相把腳趾塞進對方嘴裏，以弄破套在頭上的塑料袋的場面。22日，在首爾鍾路區壹家咖啡館見到的演員陳善圭（49歲）談到這個場面時說：“這只有在對彼此信任的基礎上才能做到。”他表示，這是與後輩孔明（32歲）在現場通過即興表演創作出的場面。劇中民錫（孔明飾）調侃忠植（陳善圭飾）“長得像猴子”的台詞，也都是現場即興發揮出來的。《丈夫們》是吸引約1626萬人次觀影的《極限職業》（2019年，韓國影史票房第三）中陳善圭與孔明再度攜手的動作喜劇片。兩人此次因爲壹位女性而成了前夫與現任丈夫的關系。陳善圭飾演的前夫黃忠植是壹名抓捕罪犯時萬無壹失、其他事上卻粗枝大葉的緝毒隊老手刑警；孔明飾演的現任丈夫李民錫則是壹名喜歡極限運動、但身上卻帶著點傻氣的獸醫。妻子被綁架後，性格與職業截然相反的前任和現任丈夫，陰差陽錯地站到了同壹戰線。《丈夫們》在上線首周便登頂奈飛全球非英語電影十佳榜第二位。不過，大衆和評論界的口碑存在不小分歧。如果說《極限職業》是在給定設定（刑警們爲臥底調查而開的炸雞店意外爆紅）下具備說服力地展開敘事，並自然地融入喜劇元素，那麽《丈夫們》則過于側重制造引人發笑的場面，導致故事有些刻意且依賴偶然來推進。即便如此制造出的喜劇，成功率也不算高，手铐格鬥和孔明的汽車動作戲也給人似曾相識之感。回想《極限職業》後半部的動作戲不僅令人痛快，還帶來了反轉笑果，這多少令人感到遺憾。陳善圭也表示不可能不意識到《極限職業》。“因爲大家總把標准定爲我國最棒的喜劇（《極限職業》），所以我對‘（這次電影）不行’這類反應也是有心理准備的”，不過“我當時的想法就是‘按這部作品本身的風格去演’。”他說道。而孔明則表示：“這是和《極限職業》不同的作品，所以沒想到會那樣。反倒滿懷著能和善圭哥壹起開心拍的期待。”有評價認爲，正因其遵循了穩健的喜劇文法，“如果不硬要拿來和《極限職業》比較著看，還是很值得壹看的”。陳善圭表示：“‘妳作爲主演很能引領全局’這種話，我以前沒怎麽聽過（笑），這次在試映會上聽到了這樣的話。看來是我太喜歡這部作品，很想把它做好。”對于在片中飾演社會部記者趙雅羅的演員全昭旻，陳善圭說：“在綜藝《Running Man》裏看到就覺得喜歡且很獨特……看了她演戲，就感覺到‘果然本就是位真正的演員’。”《丈夫們》結尾部分，少女時代成員允兒驚喜登場。當被問及這是否是考慮到續集時，陳善圭給出了這樣的回答：“故事如果進展順利的話，拍《丈夫們2》，或者拍《妻子們》都挺不錯。（片中丈夫們的）妻子們反正都出場過了。有機會的話，當然太好了。”金道演記者 repokim@donga.com