沖撞前“消失的4分鐘”，無法寫入黑匣子. January. 13, 2025 08:45. by 李祝福記者 bless@donga.com. 據調查，設置在務安濟州航空慘案客機的黑匣子在碰撞約4分鐘前就停止了工作。最緊迫的瞬間，飛行員的對話、事故飛機的速度、高度等飛行記錄都沒有保存。特別是，事故飛機在電力供應中斷（shutdown）的情況下，也沒有可以向黑匣子提供電源的電力輔助裝置。隨著失事飛機最後4分鐘記錄消失，人們開始擔心事故原因的查明會不會變得困難。 國土交通部航空鐵路事故調查委員會11日表示：“在美國華盛頓的交通安全委員會（NTSB）上，在調查委員會的調查官在場下對資料進行分析的結果顯示，在發生碰撞之前的4分鐘內，語音記錄裝置（CVR）和飛行資料記錄裝置（FDR）沒有啟動”，“計劃掌握兩個黑匣子（CVR•FDR）全部停止的原因。” 隨著黑匣子停止運轉得到確認，事故飛機處於電力供應中斷狀態的可能性正在增大。發動機全部停止運轉，導致飛機供電中斷。因此，有必要查明與鳥群的沖突是否引發了停機。 專家們認為，事故飛機上並沒有黑匣子專用電力輔助裝置，這壹點令人遺憾。2018年以後引進到韓國的飛機上，必須安裝即使在關閉的情況下也能向黑匣子提供電力的電力輔助裝置。但是事故飛機是在2017年引進的，不適用該規定。經確認，目前在韓國運行的與失事飛機相同的機型（波音737-800）中，每2架中就有1架沒有黑匣子專用電力輔助裝置。韓國航空大學飛行教育院長金仁圭（音）建議道：“現在才發現，如果不發生事故就不會暴露的事實”，“即使不是適用規定的對象，航空公司也應該自行努力確保安全。”

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