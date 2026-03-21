李在明：“技術掠奪和作威作福導致中小企業革新受挫”……要求確立公平交易秩序

李在明總統20日指出：“大韓民國有‘剝削結構’的獨特要素。‘技術掠奪’和‘作威作福’正在侵蝕中小企業的革新意志。”李在明當天在青瓦臺迎賓館召開的中小企業家懇談會上發表了上述言論，並指出：“（站在中小企業的立場上）即使實現經營改善，如果認爲會被壓低供貨單價或奪走成果，那麼與其注重技術創新和開拓市場，不如把精力放在向發包方或需求方高管進行遊說上，不是嗎?”他還批評稱：“這是損害社會整體競爭力的因素。”他表示，“應該建立一個通過不正當競爭不可能獲取不正當利益的社會”，要求確立公平交易秩序。李在明要求中小企業經營者通過與勞動者合理的利害關係調整實現相生經營。他表示：“從經營者的立場來看，勞動也是關心的事情，我也是勞動者出身。希望勞動者正當主張勞動者的份額，企業站在經營者的立場上說該說的話，合理地調整利害關係。”他同時要求：“如果一方不想受到不合理的損失，就應該在平等的力量關係中，進行開誠佈公的對話和合作。”特別是，李在明強調：“曾經一度把工會當成赤色分子，或者把勞動這個詞當成紅色，或者把（勞動者）視爲不純或鎮壓的對象。但這無助於提高企業的競爭力。”李他表示：“如果成員們不產生感情，（企業的）生產效率就不會提高。只有讓他們認爲這個公司的發展對自己也有幫助，纔能有助於企業的成長。”李在明強調，爲此，各部門之間的立場協調很重要。他表示：“我讓產業通商部、中小風險企業部、僱傭勞動部的部長們互相多談談。立場不同，可能會吵架，但我說了‘多吵吵吧！’。只有部長吵架，勞動者和企業纔不會在現場吵架。”他要求確立公平交易秩序，說：“應該打造一個不可能通過不公平競爭獲得不正當利益的社會。”此外，李在明還介紹韓美首腦會談後的談話內容。他說：“去年會見美國總統特朗普時，我說‘我國的經濟真的很困難。也會出現負增長’，特朗普總統說，‘韓國有很多好的企業，怎麼會這樣呢?’”。他說：“從外部來看，成功的大企業會引人注目。但大企業對韓國經濟雖然重要，並不是全部。看不見的中小企業負責大部分僱傭，支撐着大韓民國經濟，這是事實。”尹多彬記者 empty@donga.com