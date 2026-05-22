BTS時隔五年重返“全美音樂獎”頒獎禮

韓國組合防彈少年團（BTS，如圖）將時隔五年再次出席美國權威大衆音樂頒獎禮“全美音樂獎（AMA）”據全美音樂獎方面20日（當地時間）消息，防彈少年團將出席25日下午在美國拉斯維加斯美高梅大酒店花園體育館舉行的頒獎禮。防彈少年團入圍了該頒獎禮最高獎項“年度藝人”提名，將與泰勒•斯威夫特、布魯諾•馬爾斯、嘎嘎小姐和巴德•邦尼展開競爭。防彈少年團曾于2021年作爲韓國歌手首次獲得該獎項。防彈少年團今年還獲得“最佳男韓流藝人”和“夏日之歌”獎項提名。入圍“夏日之歌”的歌曲是3月發行的正規五輯《阿裏郎ARIRANG》的主打曲《SWIM》。防彈少年團迄今在全美音樂獎共獲得包括“年度藝人”在內的12個獎項，涵蓋組合與個人獎項。自2018年首次獲得“最受歡迎社交藝人”獎後，連續三年獲得該獎項。2021年，組合更是同時拿下“年度藝人”“最受歡迎組合/團體”“最受歡迎流行歌曲”三項大獎，成爲三冠王。防彈少年團專輯《阿裏郎》已連續八周跻身美國公告牌主專輯榜“公告牌200”前十名。全美音樂獎頒獎禮前後，即23日、24日、27日和28日，組合將在拉斯維加斯忠實體育場舉行世界巡回演唱會“ARIRANG”的演出。金道演記者 repokim@donga.com