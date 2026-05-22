特朗普提出“與臺灣‘總統’直接對話”……可能成爲美中關係新的導火索

美國總統特朗普20日就對臺軍售問題，被記者問到是否會與臺灣“總統”賴清德通電話時，回答說，“將與他通電話”。有分析認爲，自1979年中美建交以來，美國總統因顧及中國從未與臺灣“總統”通電話，如果通話成爲現實，將對中美關係帶來相當大的影響。據路透社報道，特朗普當天會見記者時表示，“我和任何人都可以說話”。他還說：“情況得到了很好的控制，我和中國國家主席習近平也舉行了非常有益的會談。我們將爲解決臺灣問題而努力。”特朗普13日至15日對中國進行國事訪問，在與習近平主席的首腦會談中討論了臺灣問題。熟悉外交事務的消息人士向路透社表示，特朗普和賴清德的通話日程尚未確定。白宮也沒有就兩國首腦何時通話、討論什麼內容等問題表明立場。自1979年美中建交以來，從未有現任美國總統與臺灣“總統”正式直接溝通。特朗普2016年曾與時任臺灣“總統”蔡英文通電話，但他本人當時還是總統當選人。當時中國政府也向美國提出嚴重抗議等，引發了矛盾。因此，美國政治媒體《政客》當天報道說，如果特朗普和賴清德成功通話，很有可能引起中國的強烈抗議。把臺灣視爲自己領土的中國政府不僅對臺灣政治領導人的海外巡訪，還對與他國政界人士的接觸提出強烈不滿。特朗普在訪華之後的15日接受福克斯新聞臺採訪時表示：“是否向臺灣追加出售美國產武器取決於中國。（是否向臺灣出售武器）對我們來說是‘非常好的談判籌碼’。”他還針對賴清德說：“我們不希望出現有人說‘美國支持我們，讓我們獨立’的情況。”但也有分析認爲，特朗普站出來表態將與賴清德通話，表明了將武器銷售作爲同時向中國和臺灣施壓的談判籌碼的意志。也有人指出，特朗普模糊、交易主義的做法反而增加了中國戰略誤判的可能性。美國智庫美國進步中心預測說：“如果中國得出美國對臺灣的安全承諾只是虛有其表的結論，軍事威懾力可能會減弱。”金喆仲 tnf@donga.com