特朗普擁抱高市早苗，後者對派兵劃清界限

美國唐納德•特朗普總統19日（當地時間）在華盛頓白宮與日本首相高市早苗舉行首腦會談時表示，“有4.5萬名美軍駐紮在日本，（美國）也提供了巨額資金”，“期待日本能站出來”。此言意在提及駐日美軍，敦促日本爲保障伊朗正在封鎖的原油運輸通道霍爾木茲海峽的安全而參與軍事行動。這使得與日本等壹同收到美國派遣艦艇要求的韓國，煩惱也進壹步加深。特朗普總統當天就與伊朗的戰爭表示，“日本正試圖發揮積極作用。這與北大西洋公約組織（NATO，北約）不同”。他還說，“日本進口的原油90%以上通過霍爾木茲海峽”。高市早苗首相當天抵達白宮後，擁抱了伸出手准備與她握手示意的特朗普總統。她還在會談開場白中恭維道，“我相信，只有您（特朗普總統）能爲全世界帶來和平”。然而，她在會談後表示，“雙方就確保霍爾木茲海峽的安全至關重要達成共識”，同時稱“詳細說明了根據日本法律哪些措施可行，哪些不可行”。這暗示了依據日本憲法向戰區派遣自衛隊存在困難。另壹方面，兩國當天就作爲日本對美投資的第二期項目，推進建設價值730億美元（約合109萬億韓元）的小型模塊化核反應堆（SMR）及天然氣發電設施達成了協議。東京=黃仁燦記者、華盛頓=申振宇記者 hic@donga.com、niceshin@donga.com