提前回國 李在镕就三星電子工會罷工三次鞠躬致歉

三星電子會長李在镕就工會總罷工事態首次直接表態，向顧客和國民三次低頭致歉。大企業總裁因公司內部勞資問題公開道歉，實屬罕見。李在镕道歉後，此前表示將不進行額外對話、強行罷工的工會也轉變立場，重返談判桌。正在海外出差的李在镕16日下午2時25分經首爾江西區首爾金浦商務航空中心回國。他表示：“因公司內部問題給全球顧客帶來不安和憂慮，我真心致以歉意。”接著他說：“向壹直支持、愛護並鞭策三星的國民各位，我低頭謝罪。”這是李在镕第三次向國民道歉。2015年中東呼吸綜合征疫情時，他因三星首爾醫院應對問題首次低頭致歉；2020年，他就經營權繼承疑雲和無工會經營表示：“今後不會再讓三星出現無工會經營的說法。”前兩次均屬集團社會責任的道歉，此次則是爲企業內部問題低頭。李在镕道歉時最先提及“全球顧客”，這壹點引人關注。半導體業界解讀爲，這壹表態是意識到勞資沖突可能給全球供應鏈整體帶來的影響。目前已有展望稱，若總罷工成爲現實、半導體工廠停擺，最多將造成100萬億韓元損失。前壹天，三星電子社長團發布國民道歉文，並親赴工會辦公室呼籲重啓對話，但僅再次確認了立場分歧，李在镕隨即親自出面。李在镕向勞資雙方呼籲和諧。他強調：“工會各位，三星家人各位，我們是壹體的壹家人”，“現在是智慧地凝聚力量、朝著壹個方向前進的時刻。”他還說：“凜冽的風雨由我來擋，壹切歸咎于我”，“讓我們盡最大努力，以身爲三星人而自豪。”面對記者有關總罷工應對方案的提問，李在镕未作回答便離開了現場。李敏娥記者 omg@donga.com