“禁止在咖啡廳衛生間大便”……個體戶的理想與現實



去年這個時候和朋友在其單位附近吃了午飯。吃完午飯去了咖啡做得很好的附近一家咖啡廳。那是年輕人經營的高冷範兒地方。但比咖啡味道更加強烈的是那裏的衛生間。男廁所禁止大便。堂而皇然地寫着。還不是光是寫有提示的程度。不僅拿走了衛生紙，還製作蓋子模樣的結構物蓋住了馬桶。還畫好了附近公共廁所的簡圖並作了介紹。所有的介紹文字和簡圖，都用韓語、英語、日語、漢語等4國語言寫在那裏。



我理解店家心情。如果我開店，要是得在衛生間清理別人的大便，也會產生很多想法。但世上就有不得已之事。根據我不多的經驗和有限的常識，急生便意之類的事情，在我所知道的“不得已之事”中總是排名靠前。咖啡的某些成分還會因人而異，誘發利尿作用或排便作用。如果那樣的人進入這個咖啡廳的衛生間怎麼辦？倒令我無緣無故地擔心起來。



“別人用過後堵掉的衛生間，能通開嗎?”幾個月後，坐在某個場合碰到的問卷調查中就有這樣的問題。這是爲希望獨立書店創業者舉辦的研討會。提出問題的人是在韓國經營着最成功的獨立書店的里斯本書店代表鄭賢珠（音）。鄭代表在韓國獨立書店界取得了空前成果，但在研討會上一直講着現實的故事。其中之一就是顧客發生的這樣那樣的事情，其中之一就是衛生間管理。沒有辦法。事情不就是那樣嗎？



那家咖啡店的老闆們還年輕，所以纔會那樣吧。和上了年紀的熟人一起聊着老人的旅行時，我才恍然大悟。熟人的父親說現在完全不考慮去航空旅行了。因爲很在意衛生間。航空旅行中可能會發生因起降或亂氣流等不能上廁所的情況。雖然時間不長，但到了老年，可能會連這個程度都費心。這樣看來，咖啡店禁止大便政策本身就是年輕的象徵。年輕健康的腸道的象徵。



我想盡量剋制詳細說明禁止大便咖啡屋的位置等信息。我不打算責難那個地方。也不希望那家咖啡店因爲這篇稿子受到傷害。不過，那家咖啡店的強烈文字和衛生間政策，在我心裏一直留下一個問題。那就是：工作的邊界是哪裏?咖啡店的工作，是到認真衝好一杯好喝的咖啡，到此爲止了嗎？照顧客人或訪客的這樣那樣的處境，是否就超過了咖啡廳的工作？至少，那家咖啡店給出的回答是這樣的。我不知道，那家咖啡館的政策會對他們產生什麼影響。



禁止大便的咖啡館至少對我有明確的影響。從那以後，我在去年輕人經營的小而漂亮的咖啡廳之前，要先看看我的大腸狀態。如果預感馬上就要上廁所了，可能就不去年輕又小又漂亮的咖啡廳了。對於可能不會有第二次見面的咖啡店老闆，我不想讓他記住我是個拉過大便的傢伙。

