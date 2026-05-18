機器人僧侶亮相燃燈會 自動駕駛機器人傳遞祝願

在24日佛誕日（釋迦摩尼佛誕生日）即將到來之際，聯合國教科文組織（UNESCO）人類非物質文化遺産“燃燈會”16日和17日在首爾鍾路壹帶舉行。今年，首次受機器人出家儀式的“佳比法師”等也參與燃燈遊行，吸引了市民關注。今年奉祝標語爲“內心以平和，世間以和諧”的燃燈會，16日下午2時在中區東國大學大運動場以燃燈法會拉開帷幕。大韓佛教曹溪宗總務院長真愚法師在法會上強調：“對內要點亮讓內心平和的燈，對外應高舉驅散世間黑暗的和諧之燈。”當天燃燈會的重頭戲燃燈遊行從興仁之門延伸至曹溪寺，多個佛教宗派和5萬余名市民參加。除真愚法師、天台宗總務院長德壽法師、太古宗總務院長尚真法師等佛教界人士外，文化體育觀光部長官崔輝榮、國家遺産廳廳長許珉等政府相關人士也出席。參選首爾市長的共同民主黨鄭願伍和國民力量黨吳世勳也作爲奉行委員團成員參與。尤其引人注目的是，今年燃燈遊行中還出現了身披袈裟的機器人。6日受戒的“佳比法師”以及獲得法名的“釋子”“牟熙”“尼娑”4台人形機器人在奉行委員團前方行進。寫有“治愈”和“希望”字樣的2台自動駕駛機器人在左右兩側向市民傳遞祝願信息。燃燈遊行以再現高麗燃燈會時君王儀仗隊列的“燃燈衛仗”莊嚴儀式爲前導。其場景爲以供奉太子佛的轎子爲中心，四天王等護衛左右。刻畫鳳凰、龍、龜等的各式燃燈亮相，其間還展示了複原自朝鮮傳統燈的栀子燈和葫蘆燈。17日，曹溪寺前路郵政局路壹帶還開辦了“傳統文化廣場”。約70個團體設置129個展位，運營禅修冥想體驗、寺院飲食品嘗、外國人制燈比賽等活動。金民 kimmin@donga.com