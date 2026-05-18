“歡迎我的故鄉女子足球隊。”朝鮮我的故鄉女子足球隊教練組和運動員壹行17日下午2時52分許現身仁川國際機場第壹航站樓1層入境大廳，自主統壹和平連帶、仁川離散家屬會等民間團體相關人士40余人致以歡迎問候。然而，我的故鄉女子足球隊的教練員和運動員共35人面無表情地凝視前方，徑直離開機場。面對“時隔許久來訪，請談壹下感想”等記者提問，他們也沈默不語。當天下午經仁川機場抵達的球隊規模共35人，包括團長玄哲潤、主教練李維壹等教練員12人和運動員23人。原本通過亞洲足球聯合會（AFC）傳達的名單上有預備球員4人，合計39人，但最終當日僅有35人抵達韓國。身著深藏青色統壹正裝的全體團員，上裝左側均佩戴著印有金日成主席和金正日國防委員長面容的肖像徽章。他們隨即乘坐停在出口的大巴，前往位于比賽地水原的住處。這是朝鮮代表團自2018年12月在仁川舉行的國際乒乓球聯合會世界巡回賽總決賽之後，時隔7年零5個月來訪。尤其是朝鮮女足球隊此次來韓，是2014年仁川亞運會之後時隔12年的訪問。她們將于20日下午在水原綜合運動場對陣水原FC女足，進行亞足聯女子冠軍聯賽半決賽，如獲勝，將于23日與墨爾本城（澳大利亞）對陣東京綠茵（日本）的勝者爭奪冠軍。我的故鄉女子足球隊由朝鮮煙酒食品國營企業“我的故鄉”提供贊助。由前朝鮮女足國家隊主教練李維壹執掌帥印，包含大量曾率領朝鮮奪得2024年國際足聯17歲以下女足世界杯和20歲以下女足世界杯冠軍的國家隊選手。在2025年11月于緬甸仰光舉行的本屆賽事預選賽中，她們曾以3比0戰勝水原FC女足。此次也被視爲強有力冠軍候選。盡管是時隔7年零5個月來訪，但據悉除比賽等正式日程外，朝鮮代表團將盡量減少對外曝光。起初，朝鮮隊計劃與四強賽對手水原FC女足使用同壹酒店，後應亞足聯方面要求，改爲單獨使用住處。據悉，朝鮮方面曾向亞足聯提出分離代表團住處的請求。四強賽前壹天19日，預計將舉行包括我的故鄉女子足球隊在內的四強參賽隊共同官方訓練及記者會。權五赫 hyuk@donga.com