釜山大深度地下車道附近壹個月後再發地面沉降

釜山連接北區萬德洞和海雲台區栽松洞的地下“萬德中心都市高速化道路（大深度）”附近道路再次發生地面沉降現象。今年2月開通以來，沉降事故和報告反複出現，但釜山市未能查明明確原因，市民不安日益加劇。據釜山市17日消息，當天上午9時18分許，東萊區萊城地下車道明倫洞方向入口附近道路上，壹名駕車經過大深度上方的司機報告稱“路面像下陷壹樣起伏晃動”。現場不僅有市建設本部，施工方GS建設相關人員也出動，在對明倫方向地下車道入口2個車道及對面校大方向出口1個車道進行封閉後展開調查。受此影響，休息日的東萊區壹帶出現嚴重擁堵。萬德中心大深度是今年2月10日開通的長9.6公裏、雙向4車道規模的地下道路。它直接連接北區和海雲台區，可將通行時間縮短約30分鍾，作爲釜山首條大深度地下道路備受關注。工程于2019年11月動工，總計投入7912億韓元，包括國庫資金898億韓元、市財政1129億韓元、民間投資5885億韓元。但開通伊始，接連出現多次地面沉降報告。上月5日，萊城地下車道4處和大深度海雲台方向附近的水營江邊地下車道2處同時發生道路開裂和部分沉降。第二天，水營江邊地下車道盤如洞方向也發現淺層地陷。當時，釜山市側重分析是因大深度施工後回填作業不完善導致，並對沉降區間進行了爲期兩周的探地雷達探測。但未發現地下空洞等直接異常迹象。釜山市建設本部長金孝淑（音）表示：“今天也發現道路部分地段略微下沉，因此鏟除了原有路面並重新鋪設”，“這並非像天坑那樣地下空洞的突然坍塌，不會重新進行大規模回填作業。”釜山市計劃當天完成修補作業，18日淩晨4時起全面解除道路管制。釜山=姜成敏記者 smkang@donga.com