美以與伊朗相互空襲液化天然氣設施……擊中了世界經濟的導火索

伊朗當地時間18日和19日連續兩天攻擊卡塔爾和阿聯酋的液化天然氣核心生產設施。這是對以色列空襲伊朗最大天然氣田後立即進行的報復。隨着美國、以色列和伊朗之間的戰爭從軍事設施擴大到核心能源基礎設施，因霍爾木茲海峽封鎖而引發的國際油價暴漲的憂慮越來越大。另外，原油和天然氣的生產及流通預計也將出現更大的問題。實際上，當天北海產布蘭特油的期貨價格每桶超過110美元，國際油價呈現出暴漲趨勢。據路透社等媒體報道，伊朗連續兩天對卡塔爾首都多哈以北約70公里的拉斯拉潘液化天然氣設施進行了空襲。卡塔爾政府表示：“拉斯拉潘國家核心天然氣設施成爲導彈攻擊的目標，雖然沒有造成人員傷亡，但發生了火災，造成了廣泛的損失。”卡塔爾約佔全世界液化天然氣供應量的20%，拉斯拉潘是卡塔爾產天然氣生產、加工的樞紐，被譽爲卡塔爾的“經濟心臟”。卡塔爾將伊朗的襲擊定性爲對國家安全的直接威脅，下令驅逐伊朗外交官。當天，阿聯酋天然氣設施也遭到疑似伊朗攻擊的導彈襲擊，被迫停止運轉。阿聯酋當局表示，世界最大規模的天然氣處理設施哈巴山天然氣設施和巴布油田有導彈碎片掉落，因此停止了運轉。伊朗對卡塔爾及阿聯酋天然氣設施的攻擊是在前一天以色列轟炸佔伊朗天然氣生產量70%的南帕爾斯天然氣田和阿薩盧耶天然氣提煉設施後立即進行的。據伊朗國營電視臺報道，南帕爾斯天然氣田的3號-6號礦區因空襲引發的火災而停產，阿薩盧耶的帕爾斯特特別經濟能源園區也受到了損傷。對此，伊朗革命衛隊提到了卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯等國的能源設施，並公開表示，“將攻擊海灣地區的能源設施，直到完全被破壞爲止”。伊朗總統佩澤希齊揚也警告稱：“對能源設施的攻擊將造成無法控制的後果。”隨着國際油價暴漲等經濟影響越來越大，美國總統特朗普當天通過“真實社交”表示，“只要伊朗不攻擊卡塔爾，以色列也不會再攻擊南帕爾斯設施”，敦促剋制向能源設施擴大戰爭。他還主張：“美國對這一特定（伊朗南帕爾斯天然氣田）攻擊一無所知。”巴黎=常駐記者柳根亨、金秀賢記者 noel@donga.com、newsoo@donga.com