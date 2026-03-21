“我們思考了最具有我們自身特色的東西是什麽。韓國元素是能夠將七個人連接在壹起的重要關鍵詞。”防彈少年團（BTS）就其20日發布的正規5輯《阿裏郎ARIRANG》解釋道，“我們專注于在強調韓國身份的同時，超越既定框架，以我們自己的方式進行诠釋”。防彈少年團隊長RM當天在HYBE廠牌Big-Hit Music公開的問答中介紹專輯概念時表示，“韓國元素是我們出發的地方，與我們的根相連”，“什麽是韓國特色，至今仍在被不斷重新定義和變化，我們覺得如果能成爲這股潮流的壹部分也會很有趣”。據悉，雖然未收錄進這張專輯，但他們也曾創作過以“跆拳道”爲素材的歌曲。對于表達身份認同時所確立的標准，JIN和SUGA表示，“比起硬生生地加入韓國元素，我們更專注于將其自然地融入我們的風格”。JIMIN也分享了他的感想，“‘阿裏郎’作爲韓國人從小無數次接觸過的詞彙和民謠，將其選爲專輯標題確實帶來了負擔和責任感”。對于專輯主打歌《SWIM》，他們將其比作韓國傳統美食，稱其“具有平壤冷面般的魅力”。RM說，“感覺有壹種清淡、溫和的魅力”，其他成員也表示，“希望這首歌能像長久留在人們身邊的‘阿裏郎’壹樣，成爲壹首留在許多人記憶中的歌曲”。防彈少年團在當天發布專輯後，隨即在粉絲平台Weverse上進行的回歸紀念團體直播中，也生動地分享了專輯制作的幕後故事。SUGA在談到融入民謠《阿裏郎》的收錄曲《Body to Body》時表示，“從個人創作角度來說，我嘗試過很多國樂，在初期我非常反對使用‘阿裏郎’”，“但隨著像海外藝人們采樣本國音樂那樣經過這個過程，歌曲變好了”。RM也說道，“剛開始覺得‘這真的不行’。之後又想‘要不要再聽壹遍？’，之後就認可了”。成員們還形容其爲“2026年版的《手牽手》”（J-HOPE）、“像加了泡菜的酥皮糕點壹樣的融合”（RM）。朴善熙記者 teller@donga.com