防彈少年團《阿裏郎》演出直播…光化門廣場成爲韓國流行音樂地標



携正規5輯《阿裏郎ARIRANG》回歸的防彈少年團（BTS）將于21日在首爾光化門廣場壹帶舉行回歸演出。在光化門前的六部場（其前身是朝鮮王朝時期的“六曹大街”）搭建了五層樓高的舞台，沿世宗大路約1公裏區間設置了可容納2.2萬人的觀衆席。預計這壹巨大的韓國流行音樂戶外演出場地將聚集多達26萬人。20日，光化門街道被防彈少年團的影像和音樂渲染，並被象征“阿米（ARMY，BTS粉絲俱樂部）”的紫色所覆蓋。



防彈少年團將在“阿裏郎演出”中，從朝鮮時代舉行國王即位儀式和接見使臣的景福宮勤政殿出發，途經時隔百年修複的光化門月台，即所謂的“王之路”，登上設在光化門廣場的舞台。過去作爲舉行國家儀式的封閉空間的光化門，進入2000年代後，已重生爲象征燭光集會、世界杯助威的開放空間。如今，光化門將進壹步演變爲全球人民享受韓國流行音樂的空間。對防彈少年團回歸演出進行190余國直播的奈飛（Netflix）表示，“希望在強調光化門、景福宮這壹寶貴場所的曆史性的同時，融入防彈少年團將呈現的現代元素”。正如2003年保羅•麥卡特尼、2005年埃爾頓•約翰曾在羅馬鬥獸場廣場演出那樣，曆史場所的意義在得到重新诠釋和拓展時，方能與當代同呼吸。



可以說防彈少年團書寫了韓國流行音樂的新曆史。他們2013年出道時隸屬于中小企劃公司HYBE，因此在韓國國內的活動機會有限。但他們通過YouTube和社交媒體在海外率先引發反響。憑借“愛自己”的信息引發共鳴，形成了多達3000萬的全球粉絲群體。在這壹巅峰時刻，防彈少年團發布了專輯《阿裏郎》，並表示“韓國元素是我們出發的地方，與我們的根相連”。隊長RM坦然說道，“我們是來自韓國的鄉下人”。他們定是目睹了其間韓國流行音樂地位的轉變，從而對韓國元素能夠通行世界獲得了自信。



以景福宮及其正門光化門爲背景，韓國流行音樂響徹雲霄的場景，將成爲展現韓國文化活力的象征性畫面。防彈少年團帶來的經濟效益也相當可觀。《彭博社》估算此次演出的經濟波及效應爲1.77億美元（約合2700億韓元）。正如披頭士樂隊錄音室所在的英國倫敦艾比路成爲“流行音樂聖地”壹樣，若將光化門壹帶的曆史場所與防彈少年團等韓國流行音樂相結合，便可開辟出壹條差異化的旅遊之路。爲此，當務之急是安全有序地辦好此次“韓國流行音樂慶典”。

