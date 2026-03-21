今晚8時，全球目光聚焦光化門

今晚，全球目光將彙聚于首爾光化門。21日晚8時（美國紐約時間上午7時），在作爲韓半島曆史空間的光化門廣場，時隔約四年回歸的全球偶像防彈少年團的演出“防彈少年團回歸現場：阿裏郎”將舉行。預計光化門防彈少年團演出將吸引僅次于2002年韓日世界杯（估算達26萬人）的最高人潮，成爲民間活動。同時，全球190余個國家及地區將通過奈飛（Netflix）直播關注光化門，有預測認爲此次演出將成爲光化門作爲“韓國文化地標”確立的契機。20日，防彈少年團在演出前壹天發布了正規5輯《阿裏郎ARIRANG》，爲熱潮添薪。防彈少年團成員們表示，“韓國元素是我們出發的地方，與我們的根相連”，“我們專注于在強調韓國身份的同時，以我們自己的方式進行诠釋”。外媒也以快訊形式報道了《阿裏郎》的發布，並關注“光化門的曆史性”。香港《南華早報》報道稱，“韓國首都首爾的象征性中心光化門，將變身爲世界級偶像防彈少年團的演出場地”，“光化門廣場上矗立著創造韓文的世宗大王和擊敗日本的李舜臣將軍的銅像，其後是朝鮮的景福宮”。光化門壹帶從20日上午起，防彈少年團的粉絲團“阿米（ARMY，BTS粉絲俱樂部）”們陸續聚集，正轉變爲“韓國文化的聖地”。下午，在廣場搭建的舞台旁，數百名外國人聚集在壹起，聆聽防彈少年團新專輯主打歌《SWIM》，享受慶典氛圍。來自加拿大的瑪麗莎•維尼亞（27歲）表示，“防彈少年團正在爲光化門帶來積極的能量”，“我要盡情享受光化門慶典直到明天”。政府爲應對21日演出前可能發生的突發情況，正全力加強光化門廣場壹帶的安全管理。警方將在演出當天投入6700余名警力，對從光化門月台對面至市廳站的1.2公裏區間進行集中管理。文化體育觀光部首次在光化門壹帶發布了演出場所災難危機預警“注意”級別，並在政府首爾辦公樓設立了泛政府現場狀況室，進行實時管理。史智媛記者、鄭瑞英記者 4g1@donga.com、cero@donga.com