大田火災事故70小時後展開現場勘查…“壹層天花板有火花濺出”

針對造成14人死亡、60人受傷的大田大德區安全工業公司火災的首次現場勘查于23日上午進行。此時距離最初火災發生已過去70多個小時。消防部門計劃基于目擊者陳述中“火災當時壹層天花板有火花濺出”等內容，確認最初起火點等關鍵信息。據大田警察廳23日消息，當天上午10時30分起，大田消防本部、國立科學搜查研究院、大田雇傭勞動廳等9個相關機構共投入64人進行了現場勘查。2名遇難者家屬代表也壹同參與了勘查。勘查人員檢查了被認爲是起火點的工廠壹層生産線設施等。但由于火災導致鋼結構坍塌，僅能進入部分區域確認設備結構並收集火災殘留物。警方相關人士表示，“因存在倒塌風險，現場勘查也需謹慎進行。”消防部門正基于目擊者陳述等，調查發生在1層的火災與工廠內彌漫的油蒸汽等結合後蔓延成大火的原因。壹名在20日火災發生後不久遇到的員工也表示，“1層起火，本想用消防栓扑滅，但火勢太猛，就先撤離了。”此外，大田警察廳與大田地方雇傭勞動廳當天對安全工業公司的總部、工廠、代表及員工住宅等地進行了扣押搜查。據悉，警方在此過程中查獲了包含工廠設計圖、各層作業流程等內容的文件。警方計劃基于這些資料，調查問題所在的“2.5層”的違規擴建過程以及管轄部門的監管情況。安全工業代表孫柱煥在被問及違規擴建相關問題時表示，“不清楚”，“如果最終被認定爲違規竣工，會承擔責任，但目前看來，需要等調查結束才能知曉。”大田=金泰英記者、大田=李政勳記者 live@donga.com、hoon@donga.com