“將即將回歸的防彈少年團的苦惱，記錄于紀錄片”

“作爲防彈少年團（BTS）度過12年是壹種祝福。但BTS這頂華麗而巨大的王冠，沈重得難以承受，也令人畏懼。”在記錄防彈少年團成員們制作新專輯《阿裏郎（ARIRANG）》過程的紀錄片《BTS：THE RETURN》中，隊長RM如是說道。這部紀錄片時長1小時33分鍾，記錄了成員們2022年以完整陣容舉行的演唱會“Yet to Come in BUSAN”、入伍及退伍現場，以及去年新歌制作工作的場景，將于27日下午4時在奈飛公開。紀錄片追蹤了BTS成員們推出新專輯前的苦惱與解決問題的過程。去年夏天，成員們聚集在美國洛杉矶。雖然是爲了盡快准備回歸，但苦于沒有合適的創意。他們既擔心會聽到“BTS現在也沒什麽了不起”的冷嘲熱諷，又不願讓粉絲們等待太久。壓力隨之增大。此後，他們聽到了“霍華德的七名韓國人”的故事，迎來了轉機。他們了解到壹則真實故事：1896年，有七名朝鮮留學生來到美國華盛頓的霍華德大學，其中三人應美國民族音樂學家愛麗絲•C•弗萊徹（1838年-1923年）的邀請，錄制了《Love Song: Ar-ra-rang》。以此爲靈感，成員們制作了部分借用韓國代表性民謠《阿裏郎》旋律的歌曲《Body to Body》等。紀錄片記錄了成員們在這壹過程中坦誠分享苦惱的樣子，如“可能會有人感到不快，覺得是在搞‘國粹主義’”（V），“感覺像是在吃亂炖了各種食材的拌飯”（RM）等。紀錄片中自然展現的BTS的日常是其亮點。畫面中的成員們壹起吃晚飯喝燒酒，看著自己過去的影像嬉笑，展現出普通青年的面貌。制作該紀錄片的導演包•阮（51歲•照片）爲了捕捉他們親密的瞬間，也向成員們遞上了攝像機。因此，紀錄片也帶有壹種家庭錄像帶的感覺。在20日于首爾鍾路區Cinecube舉行的記者見面會上，阮導演表示，“作爲BTS生活本身就是非常艱難的事情，但我感覺他們在壹起就能克服困難”，“這部紀錄片是關于兄弟情誼的故事”。21日向全球190余個國家直播的BTS首爾光化門廣場回歸演唱會實況錄像也大受歡迎。據全球OTT排名統計網站23日消息，截至前壹天，演唱會《BTS回歸直播：阿裏郎》在77個國家及地區的奈飛電影類別中排名全球第壹。