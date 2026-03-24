任實、羣山、蔚山的悲劇……路途遙遠的“近身福利”



10天內，全北任實、羣山、蔚山等3個地方接連發生了全家死亡事件。以去年爲基準，政府社會保障事業多達1324個，但沒有一個能阻止他們的死亡。這是因爲未能滿足遴選支援對象的條件，沒有被發現爲危機家庭，或者雖然捕捉到了危機徵兆，但無法持續介入的制度侷限。這是複雜而稀疏的福利安全網引發的悲劇。



2014年“鬆坡三母女”事件後，政府一直致力於率先找出危機家庭。通過分析斷電、停水、健康保險費滯納等47種危機徵兆，引導各地方自治團體可以諮詢和得到幫助的福利服務。但還不足以發掘所有危機家庭。在羣山死亡的母子，公共費用已經拖欠兩個月，但由於沒有達到監測標準3個月，所以沒有得到幫助。



即使被政府發現是危機家庭，大多數福利服務也要本人申請才能得到優惠。這種“福利申請主義”在多處形成死角地帶。信息脆弱的高齡者、孤立青年、精神殘疾人等連申請都不能申請，很容易被排除在優惠之外。以準備文件等複雜的程序和將自己作爲福利對象的自愧感等爲由，不願意申請。



爲了彌補申請主義的侷限性，公務員可以“申請職權”，但在現場仍然存在很多限制。和4個子女一起自殺的蔚山事件的父親就是這樣的例子。公務員介紹了基礎生活保障金申請，但當事人沒有迴應。即使想申請職權，如果沒有當事人同意提供金融信息，也是不可能的。這就是去年新領取生活補助的17.01370萬戶家庭中職權申請僅佔0.1%（198件）的原因。政府推算，由於當事人的自救意志不足或制度限制，無法獲得生活補助的“未納入保障貧困階層”將超過30萬人。



克服福利申請主義是從認識轉變開始的。要認爲福利不是國家的“施捨”，而是國民的“權利”。較早落實福利制度的國家通過“近身的福利”織密了社會安全網。英國從僱主那裏實時得到勞動收入信息，立即重新計算綜合福利津貼的工資額。比利時具備“社會保障交叉銀行”系統，消除負責年金、健康保險等機構之間數據交換的障礙，自動賦予領取權。在國民面臨危機之前，國家首先伸出援助之手。李在明總統在去年8月的座談會上表示，“福利申請主義是殘忍的制度”，指示改善制度，只要有資格就能自動享受優惠。此後，保健福利部表示，將加強利用人工智能發現危機家庭等支援，但究竟消除了多少死角地帶還是個疑問。



福利申請主義的改善並不意味着社會安全網的完善。由於收入或撫養義務人標準、勞動能力評價等苛刻的條件，被排除在支援之外的情況也不少。希望現政府能夠遵守12年前“防止鬆坡三母女事件再次發生”的決心。

