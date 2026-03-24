助長悲劇的非法擴建，10多年來市政府和區政府毫不知情



大田市大德區的汽車零部件工廠火災因非法擴建和可燃物質管理不善而加重了損失。這雖然是火災時有可能造成大規模損失的設施，但政府和地方自治團體長期放任非法行爲和管理疏忽，也有很大的責任。



14名死者中有9人所在的休息設施，是公司方面2015年在二三層之間沒有擴建申報就任意建造的非法空間。該場所連建築物圖紙都沒有，消防當局在火災當天難以進入。在通風不暢、沒有避難通道的情況下，受害者們束手無策地遭受了損失。



如果命令拆除非法擴建建築，企業不予響應，徵收強制執行金是地方自治團體的責任。但據悉，10多年來一次也沒有進行現場檢查的大田市和大德區政府，根本不知道非法擴建事實。去年8月，因國民申聞鼓的舉報，工廠本館的非法擴建才被揭發，但在當時的檢查中，發生火災的建築被排除在外。中央政府也在2022年梨泰院慘案發生後，要求各地方自治團體立即對非法擴建進行調查和檢查，並公開表示將制定制度改善方案，但並沒有採取有效的後續措施。



消防當局推測，發生在一樓的大火是因爲廠內油蒸汽和油污而迅速擴散的。微油粒子懸浮在空氣中或被機械管道等吸附，在火災前就形成了容易蔓延火勢的環境。消防當局也很清楚這種危險。2023年，該廠連續發生每隔一個月就有一次的火災，消防部門經調查後以“建築地面、除塵器等存在油料成分和殘渣”爲由，提出整改建議。但是，後續並沒有好好確認是否履行勸告，每年兩次的定期消防檢查也沒有進行現場確認，而是以企業方面提交文件代替。



脆弱的三夾板結構也以兩年前阿里塞爾慘案等爲契機多次被指出，政府每次都承諾改善，但都只是空話。因爲這種不負責任的態度犧牲寶貴的生命，要持續到什麼時候？

