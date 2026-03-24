擁有自主權的人工智能隨意使用……“詞元經濟”拉開帷幕

隨着能夠自主判斷並行動的人工智能即“人工智能智能體”時代的到來，人工智能運算量暴增，“詞元（Token）”成爲信息技術業界的話題。詞元是人工智能處理數據的基本單位，其使用量通常被視爲衡量人工智能使用程度的指標。硅谷大型科技公司的工程師們開始圍繞詞元使用量展開競爭，英偉達的首席執行官黃仁勳則表示，應該向工程師們提供詞元資源。也就是說，優秀人才可以得到詞元支援，更多地使用人工智能。隨着黃仁勳點燃戰火，“詞元經濟”的討論正式開始。● 擁有“自主權”的人工智能智能體登場，詞元消費量增加12倍據信息技術業界23日透露，最近硅谷的工程師們積極利用人工智能智能體“龍蝦（Open Claw）”，詞元的使用量暴增。據人工智能追蹤網站“開放路由器”透露，2025年3月每週使用的詞元約1.62萬億個，到2026年3月增加到20.4萬億個，一年內增加12倍左右。成爲轉折點的是去年底登場的人工智能智能體“龍蝦”。簡單來說，人工智能智能體就是擁有“自主權”的人工智能。它不僅回答用戶的問題，還自行實行寫電子郵件或購買物品的行爲。爲此，“龍蝦”將使用開放人工智能的ChatGPT、谷歌的Gemini、安思羅皮克的Claude等多種人工智能模型。因爲同時不間斷地使用各種人工智能模型，所以消耗的詞元比人多得多。人類即便使用人工智能聊天機器人進行多個高強度的程序設計工作，一天內也只能使用數百萬個詞元，但是“龍蝦”最多也會使用數十億個詞元。如果換算成錢，可以達到數千美元。● “通過‘詞元’資源獲得獎金”在硅谷的工程師之間，爲了提高業務生產性，24小時啓動“龍蝦”就像流行一樣蔓延開來。他們以“根據我的詞元使用量，雲計算費用僅次於年薪”的方式展示詞元使用量，展開競爭。隨着詞元成爲人工智能智能體時代的核心資源，部分人工智能企業正在考慮用詞元發放獎金的方案。黃仁勳當地時間16日在美國聖何塞舉行的英偉達年度開發者會議“GTC 2026”上表示，“正在討論向工程師們提供相當於基本工資一半的詞元的方案”。據大技術工程師年薪追蹤網站“Levels.fyi”透露，排名前25%的軟件工程師年薪爲37.5萬美元（約5.7億韓元）。這意味着，如果年薪的一半用詞元支付，就要保障每名工程師18.75萬美元（約2.8億韓元）的詞元支援預算。美利茲證券研究中心首席研究員黃秀旭（音）在最近發行的一份報告中表示：“隨着人工智能智能體的出現，經濟結構正在從物理經濟過渡到數字經濟，再過渡到以詞元爲單位的經濟——詞元經濟，今後人工智能工廠的核心將是詞元的生產效率。”崔智媛記者 jwchoi@donga.com