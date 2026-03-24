“很高興能在家裏再放置壹座壹模壹樣的獎杯。”曆經千辛萬苦奪得美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽奠基人杯冠軍的金孝周（31歲）笑著說。金孝周23日在美國加利福尼亞州門洛公園的沙倫高地高爾夫鄉村俱樂部（標准杆72杆）舉行的賽事最後壹輪第四輪比賽中，抓下4支小鳥球，吞下5個柏忌，以高于標准杆1杆的73杆成績完賽。但得益于第三輪結束後保持的較大領先優勢，最終金孝周以總成績低于標准杆16杆的272杆，以1杆優勢擊敗了追至最後的內莉•科達（28歲，美國，低于標准杆15杆）。這是金孝周本賽季首個冠軍，也是她LPGA巡回賽生涯第八個冠軍。這是金孝周自去年3月福特錦標賽奪冠後，時隔壹年再次登上冠軍寶座。盡管賽事贊助商已變更，但金孝周在她進入LPGA巡回賽的2015年，便是在這項賽事中捧起了職業生涯首座冠軍獎杯。當時獲得22.5萬美元冠軍獎金的金孝周，此次收獲了翻倍的45萬美元（約合6.83億韓元）獎金。她表示，“在新秀賽季首次奪冠的賽事中再次登頂，意義更加非凡。能在同壹項賽事中兩次奪冠，我感到非常珍貴。”結果雖然甜蜜，但奪冠之路頗爲坎坷。直到第三輪結束從未讓出領先位置的金孝周，進入第四輪時還領先第二名科達5杆。看似將輕松實現從頭領先至終場的“全程領先”奪冠。但金孝周從比賽初期開始擊球狀態就出現起伏，難以縮減杆數。在前9洞，她抓下2支小鳥球，也吞下2個柏忌。反觀在前9洞就抓下4杆、奮力追趕的科達，在10號洞（5杆洞）抓下小鳥球，追至並列領先。每當危機時刻，拯救金孝周的是“如畫般”的劈起杆擊球。在領先1杆的13號洞（3杆洞），金孝周開球過大飛過果嶺後方，陷入危機。但她用劈起杆打出的第二杆擊中旗杆，成功保帕。在17號洞（3杆洞），開球落入果嶺周圍的長草區，但憑借夢幻般的劈起杆擊球再次保帕。金孝周表示，“整體擊球狀態不佳，但多虧了後半段在兩個3杆洞都成功保帕，才守住了勝利。平時有自信的劈起杆打得很好，心情很棒。”反觀猛烈追擊的科達，在12號洞（4杆洞）和17號洞均錯失了相對較短的保帕推杆，吞下柏忌，未能實現逆轉。科達表示，“雖然失望，但這就是高爾夫。”進入30歲後反而恢複巅峰狀態的金孝周，乘勝追擊，目標直指再添勝果。她將立即以“衛冕冠軍”身份出戰26日起在美國亞利桑那州鳳凰城風車高爾夫俱樂部舉行的福特錦標賽。同壹天，在美國佛羅裏達州棕榈灘的因斯布魯克度假村高爾夫俱樂部（標准杆71杆）結束的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽威士伯錦標賽上，任成宰（28歲）以總成績低于標准杆8杆的276杆，並列第四名完賽。在1至3輪壹直保持單獨領先、挑戰時隔4年5個月再奪冠軍的任成宰，在最後壹輪第四輪比賽中，只抓到2支小鳥球，卻吞下5個柏忌，與看似到手的勝利失之交臂。任成宰雖將生涯第三場勝利的達成推遲至下次，但本賽季首次跻身“前十”，爲4月舉行的美國大師賽前景增添了亮色。冠軍獎杯由打出低于標准杆11杆（273杆）的馬特•菲茨帕特裏克（32歲，英格蘭）獲得。這是菲茨帕特裏克自2023年4月後，時隔約三年再次贏得PGA巡回賽第三勝，並收獲了163.8萬美元（約合24.6億韓元）的冠軍獎金。金正勛記者 hun@donga.com