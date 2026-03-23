“首爾的心髒”光化門，與防彈少年團-阿米壹同跳動

“能在韓國最具曆史意義的地方光化門演出，我感到非常榮幸。”（防彈少年團成員SUGA）21日晚8時，在首爾鍾路區光化門廣場舉行的演出“防彈少年團回歸直播：阿裏郎”中登場的防彈少年團（BTS），在舞台上多次以激動的聲音表達了在光化門演出的感想。在全球的矚目下，成員們對于在承載著韓國曆史的光化門演出，流露出強烈的責任感。防彈少年團的這場演出通過在線視頻服務奈飛（Netflix）向全球190多個國家進行直播，光化門也因此作爲全球文化活動的空間，深深烙印在無數世界觀衆心中。當日，盡管光化門廣場聚集了超過10.4萬人（主辦方估算）的大規模人群，但演出仍井然有序地結束，未發生任何重大事故，這壹點也被評價爲充分展現了首爾光化門的地位。● 浸潤在阿裏郎旋律中的光化門“妳好，首爾。We‘re back（我們回來了）。”（隊長RM）巧妙融合了韓國美感的演出開場，清晰地說明了爲何時隔約4年回歸的防彈少年團選擇光化門作爲首個舞台。飛在空中的無人機攝像機越過北嶽山，掃過景福宮勤政門、興禮門，直至光化門，這條所謂的“王之道路”，將光化門開闊的全景盡收眼底。不久，在舞台上設置的方形“開放式立方體”後方可見光化門，防彈少年團在此登場，觀衆席上爆發出了歡呼聲。防彈少年團在回歸舞台上選擇演唱的第壹首歌曲是融合了韓國傳統民謠阿裏郎旋律的《Body to Body》。強勁的嘻哈聲與國立國樂院演奏者和歌唱家的和聲巧妙融合。光化門的外牆則被水墨畫筆觸質感的媒體藝術所覆蓋。演出中，與防彈少年團同樣引人注目的是光化門的景致。在成員們歌舞期間，透過立方體內部的空間，光化門宛如壹幅畫框中的畫卷般呈現。特別是在包裹立方體的三層發光二極管（LED）與應援棒“阿米棒”共同營造出的光之浪潮中，光化門每時每刻都變幻出不同的氛圍。時而翻滾著象征熱情的紅色，時而柔和的、充滿活力的黃色浪潮則傾瀉在光化門和廣場上。● 從服裝到舞台，盡顯韓國色彩從太極旗四卦“乾坤坎離”中汲取靈感的豐富多彩的舞台演繹也令人印象深刻。特別是，將象征“水”的“坎”視覺化的主打歌《SWIM》的舞台，憑借簡潔的舞蹈編排和沈穩的歌曲氛圍，傳達了成員們“要展現防彈少年團2.0”的決心。重新诠釋韓服的防彈少年團舞台服裝同樣是觀賞亮點。服裝由韓國品牌“Songzio”制作。美國《紐約時報》評論道：“在回歸演出中，防彈少年團選擇這個品牌，與選擇光化門廣場以及《阿裏郎》壹樣，是超越了時尚範疇，彰顯韓國文化和身份地位的選擇。”代表宋在禹在接受《紐約時報》采訪時解釋說：“我們以‘英雄’爲主題，爲成員們設定了角色，RM是領袖，JIN是藝術家，JIMIN是詩人等。”曾在2022年6月因訴諸“ burnout（職業倦怠或身心耗竭綜合征）”而暫停活動的防彈少年團，在整場演出中流露出愈發堅定的自信。RM袒露心境道：“我更加傾聽自己的聲音，也嘗試將苦惱、不安、甚至彷徨都毫無保留地融入其中。”最後壹首歌曲是防彈少年團在世界巡演等場合中常作爲結束曲演唱的《小宇宙》。“壹人壹個曆史，壹人壹顆星星。以84億束光芒閃耀的84億個世界。”如同反映歲月的流逝，防彈少年團將原歌詞中的“70億”進行了更改，並請求觀衆“請打開手機的燈光”。光化門廣場上，北鬥七星般的LED燈光秀與紫色的應援棒“阿米棒”交相輝映，將美麗的夜空染成了夢幻般的氛圍。史智媛記者、金道研記者 4g1@donga.com、repokim@donga.com