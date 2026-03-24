李在明表示“國防不能托付于任何人…自主國防是綜合防衛的核心”

李在明總統23日表示，“國防是不能托付于任何人的、必須由我們自身承擔完全最終責任的事務”，並稱“因此，自主國防是最重要的綜合防衛的核心”。在美以與伊朗之間的戰爭呈現長期化、激化趨勢的背景下，李在明總統主持了就任以來的首次中央綜合防衛會議，並強調了“自主國防”。李在明總統當天在青瓦台舉行的中央綜合防衛會議開場發言中表示，“在沒有外部任何支援的情況下，無論處于何種處境，都必須具備不借助任何人幫助、獨立自保的能力”，“我們擁有足夠的能力。現在是必須堅定信心的時候”，並做出了上述表述。李在明總統強調，“國家共同體角色中最爲重要的是保障國家共同體自身安全的‘安保’”，“共同體治安與秩序維護、讓國民過上更好生活的民生、以及安保，這三者雖然都重要，但大前提終究是守護共同體本身的安保問題”。同時李總統表示，“國民主權政府將大幅強化綜合防衛能力和態勢。”當天的非公開會議上，還就“大規模天然氣與煉油基地爆炸導致人員與物質損失時的應對方案”進行了討論。此舉被解讀爲，在中東戰爭形態從攻擊對方軍事設施擴大至攻擊核心能源基礎設施的情況下，韓國正著力構建全方位的國家防衛能力。國務總理金民錫、國務委員、廣域地方自治團體負責人、以及軍隊、警察、海警、消防的主要負責人等170人出席了會議。青瓦台發言人姜由桢透露，李在明總統在會議結束發言中，將“與會的各機構指揮者比喻爲履行微小信任的人”，並囑托大家“確立全力安保態勢”。朴訓祥 tigermask@donga.com