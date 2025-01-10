在野黨：“尹錫悅是施壓主體……應徹底查明對調查的幹預” VS 執政黨：“判決中並無外部施壓的說法”. January. 10, 2025 08:53. by 安圭永記者、金成模記者 kyu0@donga.com、mo@donga.com. 共同民主黨對因蔡上等兵殉職事件相關抗命罪等被起訴的前海軍陸戰隊調查團長朴正勛（大校）9日一審被判無罪一事表示歡迎，稱“這是事必歸正，也是真相的勝利”。該黨還以之前提出的“尹錫悅總統向調查施壓說”為紐帶，施壓說“現在應該徹底查明內亂首惡尹錫悅是如何幹預調查的”。國民力量黨一方面表示“尊重判決”，同時又反對稱，“此次判決中沒有一句話支持‘外部對調查施壓說’的內容。” 共同民主黨代表李在明在朴正勛被判無罪後表示：“無論怎麽隱瞞，真相一定會大白，最終會取得勝利。”他抨擊稱：“現政權抗拒了國民要求查明冤死真相的命令。”“朴前大校事件起訴了不能起訴的事件，給無數人帶來了痛苦。必須對起訴行為進行嚴肅的調查和處罰。” 該黨發言人朴炅美在書面情況介紹中把尹錫悅總統定性為“給調查施加外部壓力的主體”，並表示：“將通過國政調查、實行特檢，徹底查明內亂首領（尹錫悅）是如何埋沒一名士兵的死亡、破壞一名軍人的生活的。” 相反，國民力量黨發言人扈準錫通過評論表示：“法庭認為難以證明時任海軍陸戰隊司令金桂煥向朴大校下達了保留移交命令的具體事實。‘是否有過命令’本身並不明確，因此不能看作是‘抗命’。” 他還批評稱：“這與共同民主黨煽動的‘外部對調查施壓’說是完全不同的內容。共同民主黨不要掩蓋判決內容，必須為過去的虛假煽動道歉。” 不過，在國民力量黨內部，也有人擔心“在彈核總統局面下，這是讓人感到負擔的結果”。

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