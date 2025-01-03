今年韓國經濟增長率2.2%→1.8%，經濟寒流來襲. January. 03, 2025 08:42. by 世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com. 韓國政府正式宣布，今年韓國經濟增長率僅為1.8%，將迎來“1%左右”的低增長寒流。這壹數值不僅不及潛在增長率（2.0%），而且還低於韓國銀行（1.9%）和國際貨幣基金組織（IMF）的預測值（2.0%）。在“完美風暴”級國內外不利因素的影響下，政府也有可能編制追加更正預算。 2日，代理總統、副總理兼企劃財政部長官崔相穆在政府首爾大樓主持召開了擴大相關部長會議，並發表了上述內容的《2025年經濟政策方向》。政府指出，“在新的壹年裏，比任何時候都擴大的國內外不確定性有可能對增長途徑、金融及外匯市場和民生條件產生相當大的影響”，並多次表示了對不確定性的擔憂。 政府將去年7月發表的增長率預測值2.2%下調0.4個百分點，預測增長率為1.8%的最大原因是出口不振。預計出口增長率將從去年的8.2%大幅下降到今年的1.5%。因為，預計去年引領歷史最大出口的半導體產業的業況將放緩，而且中國的低價物量攻勢正在變得嚴重。另外，據分析，由於美國特朗普二期政府上臺帶來的關稅風險等，出口萎縮的可能性很大。 雖然認為內需今年將因高物價、高利息的緩解而存在改善的可能性，但如果政局長期不穩定，也不能排除停滯的可能性。企劃財政部第壹次官金範錫解釋說：“（此次經濟展望）是在戒嚴或彈核等導致的不確定性得到壹定程度管理的前提下預測的。” 政府的方針是，在全方位危機狀況下，放寬財政，積極恢復“民生經濟”。政府決定動用18萬億韓元規模的公共可用財源，並在上半年（1~6月）投入85萬億韓元規模的民生預算中70%的預算。 崔代理總統在當天的會議上表示：“今年韓國經濟與美國新政府的上臺和國內政治狀況相吻合，預計將面臨比任何時候都大的國內外不確定性”，“第壹季度內將重新檢查整個經濟條件，必要時將尋求追加經濟強化方案”，暗示了追加更正預算的可能性。

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