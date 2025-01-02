“務安機場驅鳥行動驟減”……慘案十天前就有警告. January. 02, 2025 08:00. by 務安=崔元英記者、務安=趙承衍記者 o0@donga.com、cho@donga.com. 據確認，在濟州航空慘案發生10天前舉行的務安國際機場預防飛鳥碰撞委員會會議上，已經對飛鳥碰撞問題提出了擔憂和警告。會議上有人指出，飛鳥碰撞次數比去年有所增加，但應對人力和裝備不足。據悉，濟州航空方面也是該委員會出席對象，但沒有與會。有批評說，如果傾聽事先提出的憂慮，這是可以防止的事故。 《東亞日報》1日拿到的《2024年下半年務安機場預防飛鳥碰撞委員會會議召開結果》文件顯示，12月19日，討論飛鳥碰撞憂慮的委員會會議在機場內辦公室舉行。一名與會者表示擔憂稱：“經常發生鳥類出沒事件，能趕走多少鳥呢？”負責驅鳥業務的韓國機場公社子公司方面與會者回答：“雖然為最大限度驅趕飛鳥而努力，但要想趕走機場內外全部飛鳥，人力和車輛相對不足，擴音器的聲音也難以傳到海邊等遠距離。” 會議上還出現了處理鳥類業績大幅低於去年的問題。一名與會者報告說：“捕獲和驅散鳥類的數量從去年的9335只減少到今年的7991只，比去年同期減少約14.4%（1344只）。”對此也有意見稱，應對人力和車輛不足。 務安機場附近有6處候鳥棲息地，因此飛鳥碰撞的危險較大。為了防止飛鳥等野生動物和飛機碰撞的事故，由相關業務專家及通航師等相關機關從業人員組成了委員會。據確認，機場每年與委員通航師等召開兩次委員會，濟州航空去年兩次都沒有參加。

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